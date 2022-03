Pierre Casiraghi ha preso una sbandata per un’altra italiana: sappiamo tutti chi è

Pierre Casiraghi, il marito di Beatrice Borromeo, ha preso una sbandata per un’altra italiana. Lei è bellissima ma soprattutto è super famosa. La conoscete tutti. Ecco chi è.

Gli occhi di Pierre Casiraghi si sono posati proprio su di lei, un’altra bellissima italiana ma soprattutto conosciutissima. Ecco di chi stiamo parlando.

Pierre Casiraghi ‘innamorato’ di un’altra italiana

Pierre Casiraghi è sicuramente uno degli uomini più affascinanti del mondo. Terzogenito della principessa Carolina di Monaco e del consorte defunto, Stefano Casiraghi, è ottavo nella linea di successione al trono monegasco.

Ha vissuto una vita da vero reale viaggiando in tutto il mondo e studiando in Italia, tra Milano e Roma. È balzato agli onori della cronaca rosa per il suo matrimonio con la bellissima Beatrice Borromeo.

I due rappresentano oggi una delle coppie più belle dello showbiz italiano e internazionale. Sono convolati a nozze il 25 luglio 2015 presso il Palazzo dei Principi di Monaco con una cerimonia blindata.

Poi, il primo agosto dello stesso anno, hanno celebrato il matrimonio religioso sull’isolino di San Giovanni. Pierre e Beatrice sono i genitori di due splendidi bambini, Stefano Ercole Carlo nato nel 2017 e Francesco Carl Albert nato nel 2018.

Nonostante Beatrice sia una donna dal fascino meraviglioso e dalla bellezza indiscussa, sapete che il cuore di Pierre ha scalpitato per un’altra bellissima italiana? Lei è famosissima, la conoscete tutti.

Chi è la bellissima che ha conquistato il cuore di Casiraghi

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo sono sposati da 6 anni e hanno due splendidi figli. Il loro amore va a gonfie vele e i due non potrebbero essere più felici. Nonostante anche loro, come qualsiasi altra coppia, abbiano vissuto dei momenti non propriamente idilliaci per via di un presunto tradimento di lui, le cose tra di loro si sono sistemate.

Sapete però che prima di fidanzarsi con la Borromeo, Casiraghi è stato con un’altra bellissima donna? Lei è super famosa. Stiamo parlando di Fernanda Lessa, modella conduttrice e dj brasiliana ma naturalizzata italiana.

Si è fatta conoscere non solo per il suo fascino ma anche per il suo talento. L’abbiamo vista come naufraga all’Isola dei famosi, come gieffina del Grande Fratello Vip e come dj. Ebbene, proprio lei è stata in grado di conquistare il cuore del terzogenito figlio di Carolina di Monaco.

La loro relazione risale al 2007 ed è durata solo pochi mesi. I due si sono lasciati per incompatibilità caratteriali. Subito dopo la fine della loro relazione, Casiraghi ha incontrato Beatrice Borromeo, la donna della sua vita. Oggi la Lessa è invece sposata con Luca Zocchi e i due non potrebbero essere più felici.