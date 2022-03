“Ha rubato il marito a Charlene”, clamoroso: Alberto inchiodato con la star di Hollywood

Famosa star di Hollywood ruba il marito a Charlene. Clamorosa batosta per la principessa di Monaco. Il loro matrimonio è sempre più in bilico. Sudditi preoccupati.

Una famosa star hollywoodiana ha conquistato il cuore del sovrano di Monaco. Charlene rischia di perdere il consorte. Ecco chi è la bellissima che ha attirato l’attenzione del monegasco.

Charlene di Monaco rischia di perdere il suo principe

Charlene di Monaco continua ad essere al centro dell’attenzione ma questa volta non per i suoi problemi di salute. Come sappiamo, la principessa da novembre è ricoverata in una clinica super lussuosa a Lugano per riprendersi da un esaurimento psicofisico che per il momento la tiene lontana dalla famiglia e dalla Rocca.

Se qualche settimana fa si era parlato di una crisi con il consorte e della volontà di rimanere in Svizzera e portare con sé i bambini, adesso la situazione sembra essere diversa.

La sovrana monegasca teme di perdere il suo consorte. La ragione? L’avvicinamento di Alberto II ad una famosa star hollywoodiana che sarebbe entrata nelle sue grazie. Vediamo chi è la terza incomoda.

Alberto II in love con una star hollywoodiana

Alberto II innamorato di una famosa star di Hollywood? Questa è la notizia che da qualche giorno circola nei corridoi del gossip. Mentre Charlene si trova in clinica per riprendersi da importanti problemi di salute, il consorte continua a fare salotto e in un evento pubblico è stato beccato in compagnia di una famosa attrice che potrebbe rubare la scena alla principessa.

La famosissima in questione è niente poco di meno che la bellissima Sharon Stone. Alberto II e Sharon Stone sono amici da tanto tempo. I due sono stati spesso paparazzati insieme in alcuni eventi cinematografici e si sono sempre mostrati sorridenti e affiatati.

Secondo fonti vicine alla principessa monegasca, la sintonia che c’è tra il sovrano e l’attrice spaventa non poco Charlene che teme di perdere il suo consorte. A rassicurarla ci pensa però un’altra famosa attrice, Sophie Marceau che parlando proprio di questo gossip che sta incuriosendo tutti, ha affermato non solo che Sharon Stone è felicemente single ma che addirittura si è iscritta su un sito di incontri per trovare l’uomo della sua vita.

La principessa non è convinta di queste dichiarazioni. Alberto e Sharon sono stati beccati insieme durante la prima del nuovo film di James Bond. I due sono apparsi sorridenti e complici. Che ci si effettivamente del tenero tra di loro? Si aggiungono nuove ansie e preoccupazioni per la principessa.