Delia scarica Alex: “Nuova vita con un altro” | Colpo di scena al GF Vip

Delia Duran cambia idea: vuole mollare Alex. Colpo di scena clamoroso nella casa del Grande Fratello. Ecco che cosa ha dichiarato la gieffina. I fan sono increduli.

La modella venezuelana ha preso la sua decisione: scaricare definitivamente Alex Belli. Nessuno si aspettava una cosa del genere. Colpo di scena nel bunker di Cinecittà.

Delia sorprende tutti

Nonostante sia entrata in gara più tardi rispetto agli altri concorrenti, Delia Duran è considerata sicuramente una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Di lei se n’è parlato fino alla prima puntata del reality. Personaggio principale di un triangolo amoroso costruito dal suo compagno Alex Belli e dall’ormai ex gieffina Soleil Sorge, dopo l’espulsione agli inizi di dicembre dell’ex attore di Centovetrine, la Duran è entrata in gioco.

Il pubblico ha immediatamente empatizzato con lei e con la sua situazione personale tanto che, nel giro di pochissime settimane, la modella venezuelana ha conquistato il cuore dei telespettatori che l’hanno voluta come prima ufficiale finalista del GF.

Oggi Delia si contende la corsa al montepremi finale insieme a Lulù e Davide. Come sappiamo, la storia d’amore tra Alex e Delia è una delle più tormentate mai viste.

Nonostante i due sembrino pronti, una volta che anche Delia sarà fuori dalla casa, a viversi senza problemi, arrivano delle parole molto forti che rimescolano le carte in tavola: la Duran è pronta a scaricare Alex.

La gieffina scarica Alex Belli

La storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran non ha mai convinto del tutto i telespettatori. Troppi alti e bassi, troppi tira e molla e poche verità. Nel corso dell’ultima diretta Alfonso Signorini ha chiesto alla Duran se, fuori dalla casa, abbia intenzione di continuare a vivere la sua storia d’amore con Belli e se, in caso di vittoria, fosse disposta a condividere il suo montepremi con il compagno.

Ad entrambe le domande la gieffina ha risposto in modo affermativo, salvo cambiare poi idea qualche ora dopo. Le telecamere hanno ripreso infatti la modella venezuelana intenta a discutere con Barù e fare delle affermazioni piuttosto forti.

Parlando con il suo coinquilino, la gieffina ha dichiarato che prima provava un sentimento immenso per il suo compagno e l’idea della separazione da lui era quasi inaccettabile. Oggi la situazione è diversa ed Alex Belli è per lei letteralmente indifferente.

La modella è pronta a scaricarlo in qualsiasi momento. Ha affermato che in caso di rottura, può continuare tranquillamente a vivere anche senza di lui e farsi una nuova vita in quanto potrebbe stare con chiunque… Come prenderà Belli queste parole? Ci sarà un ennesimo confronto tra i due?