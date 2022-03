Belen Rodriguez “salta addosso” ad un altro uomo: come reagisce Stefano | VIDEO

By

Belen Rodriguez scandalosa. La bella argentina “salta addosso” ad un altro uomo, chissà come reagirà questa volta Stefano De Martino.

Belen Rodriguez beccata insieme ad un altro uomo. Un filmato la incastra. Ecco che cosa ha combinato la showgirl argentina e con chi.

Belen Rodriguez nei guai

Belen Rodriguez è sempre al centro dell’attenzione. Da settimane non si parla che di lei, sia per le curiose novità che riguardano la sua vita professionale, sia per le news inerenti la sua vita privata.

Come sappiamo, dal 9 febbraio 2022, la showgirl è alla conduzione delle Iene con il suo storico compagno di lavoro, Teo Mammucari. Le cose, professionalmente parlando, vanno piuttosto bene e con ogni probabilità la Rodriguez sarà presente anche al serale di Amici come quarto giurato d’eccezione oppure come ospite speciale.

Per quanto riguarda invece la vita privata, dopo l’addio ad Antonino Spinalbese, sembra che l’argentina abbia ritrovato il sereno proprio accanto all’ex marito Stefano De Martino. Nessuna notizia ufficiale circa il ritorno di fiamma ma i due sono più vicini che mai.

Tuttavia, al rientro da un weekend condiviso proprio con l’ex ballerino, la Rodriguez è stata beccata con un altro uomo. Sapete di chi si tratta? I fan sono rimasti a bocca aperta.

La conduttrice salta addosso ad un altro uomo

Proprio mentre sembra confermato il ritorno di fiamma tra la conduttrice argentina e l’ex ballerino di Amici con il quale tra l’altro ha condiviso, seppur nel modo più discreto possibile, un weekend in montagna, la bella argentina è stata beccata mentre salta in braccio ad un’altra persona e non è Stefano De Martino.

Chi è l’uomo misterioso con cui è stata filmata Belen? Si tratta di Nathan Martelloni. I fan possono stare tranquilli, non è uno spasimante della Rodriguez bensì il suo personal trainer. Nel filmato in questione si vede l’argentina arrivare in palestra pronta ad allenarsi.

La conduttrice viene sorpresa dal personal trainer che in occasione dell’8 marzo, festa della donna, le porge un mazzo di mimose. La showgirl non può contenere la gioia e per l’entusiasmo salta in braccio al suo allenatore.

La scenetta è davvero dolce. Nathan Martelloni e Belen Rodriguez sono amici da tanti anni. Lui è il personal trainer dei vip. Ha seguito anche Nina Moric, Luigi Favoloso e altri personaggi del mondo dello spettacolo. La sua palestra si trova a Milano. Cosa penserà Stefano De Martino di questo caloroso abbraccio? Sarà forse geloso?