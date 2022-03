UeD, Maria lo dichiara davanti a tutti: “Ida Platano in cura” | Che sciagura

Uomini e Donne, Maria De Filippi lo dichiara davanti a tutti: Ida Platano in cura. Ecco il retroscena che riguarda la vita privata della dama del trono over di cui nessuno sapeva nulla.

Ida Platano in cura. Maria De Filippi fa una confessione molto intima che riguarda la vita privata della dama di Uomini e Donne. Ecco che cosa sta affrontando la protagonista del trono over.

Maria De Filippi fa una rivelazione inaspettata

L’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne è stata davvero scoppiettante e ricca di colpi di scena. Ad attirare l’attenzione è ancora Ida Platano. La dama bresciana si è fatta conoscere per via della sua relazione tormentata con l’ex cavaliere Riccardo Guarnieri.

Attualmente, nello studio di Uomini e Donne, sta frequentando un ragazzo campano di nome Alessandro. I due si piacciono ma ci sono dei problemi di fondo molto importanti che spingono la parrucchiera a prendere le dovute distanze dal nuovo cavaliere. Intanto, proprio sulla dama, Maria De Filippi si lascia sfuggire un’informazione top secret: Ida in cura per una questione di salute.

Ida Platano in cura, la confessione della conduttrice lascia senza parole

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne protagonisti indiscussi sono stati ancora una volta Ida e Alessandro. La dama bresciana e il cavaliere partenopeo si stanno frequentando da qualche settimana.

Nonostante i due si piacciano, la Platano ha sempre il freno a mano inserito temendo di prendere un’altra batosta proprio come è successo con Riccardo. A centro studio, dama e cavaliere hanno nuovamente litigato e Ida è arrivata al punto di voler chiudere la conoscenza con Alessandro il quale ha affermato che la donna ha rifiutato di concedersi a lui.

A questo punto Maria De Filippi sbotta e fa una rivelazione senza precedenti. La conduttrice di Uomini e Donne ha spiegato la ragione per cui la dama procede con grande cautela: la paura di rimanere ancora una volta ferita. Confessa poi, che per più di un anno la dama bresciana è stata in cura da uno psicologo per riprendersi dalla rottura con Riccardo Guarnieri.

Queste le parole della De Filippi:

“Lei dopo la storia con Riccardo ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito… Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa è andata a fare in analisi per un anno”?.

La dichiarazione di Maria ha sconvolto tutti. Nessuno si aspettava una situazione del genere. Ida sta facendo del suo meglio per dimenticare il male che le ha fatto Riccardo e abbandonarsi di nuovo all’amore.