Michelle Hunziker scioglie il cuore di tutti: dopo Eros il bacio è proprio per lui

Michelle Hunziker, dolcezza infinita: dopo Eros il bacio è proprio per lui. Nessuno se lo aspettava, i fan sono rimasti senza parole.

Michelle Hunziker volta pagina. Dopo il bacio con Eros arriva proprio lui a rallegrare la sua vita. La foto social emoziona tutti.

Michelle Hunziker nell’occhio del ciclone

Ormai da qualche mese, la bionda conduttrice è al centro dell’attenzione per via delle sue vicende sentimentali. Il 18 gennaio 2022, attraverso un comunicato affidato all’Ansa, la svizzera e l’imprenditore di moda, Tomaso Trussardi, annunciavano pubblicamente la fine del loro amore.

Sono sorte molte polemiche riguardo questa separazione misteriosa. Dagospia ha lanciato, infatti, qualche giorno fa una bomba clamorosa: il matrimonio tra i due bellissimi era finito già più di un anno fa.

Insomma, se per i fan della coppia questa notizia è stata accolta come un fulmine a ciel sereno, non lo è stato invece per Michelle e Tomaso che per oltre 12 mesi hanno vissuto da separati senza destare sospetti in nessuno.

Dopo l’addio a Trussardi, la bionda conduttrice si è gettata a capofitto sul lavoro. È stata lei protagonista di Michelle Impossible, una trasmissione in due puntate in onda su Mediaset per celebrare i 25 anni di carriera.

Proprio nel programma che l’ha vista padrona di casa, ha ritrovato l’affinità con l’ex marito, Eros Ramazzotti, suo ospite, con il quale è scattato anche un bacio appassionato. Qualche giorno fa, Michelle si è recata con le figlie alle Maldive ed è scoppiata la polemica.

Il suo post sulla guerra ha suscitato l’ira di molti. La svizzera è stata accusata di essere una falsa buonista perché, mentre il mondo combatte contro un ulteriore fenomeno disastroso, lei si gode la bellezza dell’Oceano Indiano in un resort super lussuoso. Adesso è tornata a casa e ad aspettarla c’è proprio lui, Trussardi.

Dopo Eros il bacio più bello è ancora per ‘Trussardi’

Michelle Hunziker è tornata a casa dopo la vacanza alle Maldive che tanto ha suscitato polemiche. La conduttrice ha ripreso la sua vita di tutti i giorni e l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha lasciato senza parole.

Ad attenderla con ansia, c’è proprio Trussardi. Attenzione, non si tratta però di Tomaso bensì di tale Odino, il suo cane. Lo scatto è davvero tenerissimo. Nell’immagine in questione, si vede la Hunziker abbracciata al suo cagnolino, che tra l’altro ha anche un suo profilo Instagram e il cognome dell’ex coppia. Lei affettuosamente lo bacia sotto al muso.

Questa la didascalia che accompagna la foto: “pochi mi abbracciano così”. Odino è il levriero adottato tempo fa da Michelle e Tomaso e che dopo la separazione è rimasto con la conduttrice anche se Trussardi ha la possibilità di vederlo ogni volta che vuole.