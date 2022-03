GF Vip: “Trascinato via dalla polizia”, il gieffino girava completamente nudo

By

GF Vip, portato via dalla polizia con la forza. Il gieffino girava completamente nudo. I telespettatori sono senza parole. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Amatissimo protagonista del GF Vip prelevato di forza dalla polizia perché girava completamente nudo. Scopriamo chi è il protagonista di questo spiacevole episodio.

GF Vip, proprio lui trascinato via dalla polizia

Il Grande Fratello Vip è una trasmissione che va in onda da tanti anni e che continua a riscuotere grande successo. I telespettatori sono incuriositi dalle dinamiche che i protagonisti del noto reality sono in grado di creare.

D’altronde i conduttori che negli anni si sono succeduti al timone di questo esperimento sociale conosciuto in tutto il mondo, sono stati bravissimi a selezionare cast straordinari con vipponi in grado di destare la curiosità del pubblico e di conseguenza di alzare lo share della trasmissione.

Tanti sono i volti noti che hanno partecipato al famoso reality ottenendo una grande notorietà ma non tutti si sono distinti per virtù e moralità. Sapete che cosa è successo ad un gieffino? È stato trascinato via dalla polizia perché girava completamente nudo.

Chi è il gieffino prelevato dalla polizia

Arriva una notizia che sconvolge telespettatori: un amatissimo gieffino è stato prelevato di forza dalla polizia perché girava completamente nudo.

Chi è il protagonista di questa assurda vicenda? Si tratta di Denis Dosio. Come sappiamo, il giovane ha preso parte al GF Vip 2020 ma la sua permanenza nel bunker di Cinecittà è stata breve. Dosio fu squalificato dopo aver pronunciato una bestemmia.

Nonostante tutto, la giovane star dei social ha saputo comunque trarne profitto ed oggi è uno degli influencer più seguiti di sempre. Proprio lui ha confessato qualche tempo fa di aver aperto un account su Only fans, un sito nel quale è possibile vendere contenuti hot.

Grazie a questa piattaforma di intrattenimento, Denis sta guadagnando un patrimonio davvero ingente. Ebbene, nelle scorse ore, in compagnia di un’altra star di Only fans, è stato beccato dalla polizia in un bosco mentre girava nudo.

È stato il giovane influencer a raccontare ai suoi follower di aver combinato un casino:

“Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci. Spero la seconda. Ciao”.

Dopo queste frasi, Denis ha fatto perdere ogni traccia di sé. Alcuni testimoni hanno visto l’influencer prelevato di forza dalla polizia. Dopo qualche ora dall’accaduto, sul suo profilo Only fans, Dosio ha aggiornato i fan: