Biagio D’Anelli smascherato. Spunta fuori il figlio segreto dell’ex gieffino. Grande batosta per Miriana Trevisan. Nessuno se lo aspettava.

Biagio D’Anelli ha ingannato Miriana Trevisan?

Biagio D’Anelli ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’opinionista di Barbara D’Urso è durato nel bunker di Cinecittà solo poche settimane. Il pubblico lo ha infatti voluto fuori dal reality preferendo la presenza di altri alla sua, reputata, talvolta in modo molto duro e poco cortese, inutile.

Nella casa il giovane ha trovato però l’amore. Dopo aver lasciato in diretta la sua fidanzata Silvana Curcio, miss Germania, ha iniziato una storia sentimentale con Miriana Trevisan. L’opinionista e l’ex valletta di Mike Bongiorno, si sono confessati reciprocamente i loro sentimenti e non vedono l’ora di viversi fuori dalla casa.

All’interno del bunker, Miriana parla spesso del suo amato ma non sa che una volta uscita fuori, dovrà fare i conti con una dura realtà: spunta il figlio segreto dell’opinionista e a raccontare la verità è un’altra donna.

Spunta il figlio segreto dell’ex gieffino

La permanenza di Biagio nella casa di Cinecittà è durata quanto un gatto in tangenziale. L’opinionista di Barbara D’Urso ha avuto vita breve nel famoso reality. Tuttavia, la sua presenza ha lasciato comunque il segno.

L’opinionista si è innamorato di Miriana Trevisan e i due non vedono l’ora di viversi lontano dai riflettori.

Come sappiamo, proprio per stare con l’ex valletta di Mike Bongiorno, il giovane ha lasciato in diretta la sua ormai ex fidanzata Silvana Curcio.

Prima di Miriana e prima di Silvana, l’opinionista è stato fidanzato però con un altro volto noto del piccolo schermo, Emanuela Tittocchia. Proprio lei ha fatto una rivelazione che ha lasciato i fan senza parole.

L’attrice, nonché ex naufraga dell’Isola dei famosi, in un intervento rilasciato da Barbara D’Urso nella trasmissione Mediaset Pomeriggio 5, ha sganciato una bomba. La Tittocchia ha affermato che D’Anelli le avrebbe chiesto durante la loro relazione e in maniera piuttosto insistente, di volere un figlio da lei:

“ti ricordi il discorso del figlio? Ma qualsiasi cosa io dica lui rinnega sempre. A un giornale che non ho più trovato e che ora devo cercare, ha detto che voleva un figlio da me“.

Non si è fatta attendere la replica dell’ex gieffino che ha tenuto a sottolineare che quanto affermato dalla Tittocchia sarebbe soltanto una menzogna e che non era nelle sue intenzioni mettere su famiglia con lei. Alfonso Signorini porterà all’attenzione di Miriana questa discussione tra i due ex? Come la prenderà la Trevisan?