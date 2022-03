Belen ritorna da Stefano: lo ha rivelato in diretta | Asfaltata come non mai

Ormai non si parla d’altro, il presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino è al centro dell’attenzione mediatica. Nella scorsa puntata de Le Iene, la conduttrice si è lasciata andare ad una rivelazione inedita: scopriamo di più.

Belen Rodriguez è sempre stata al centro dei gossip, ma in questo ultimo periodo lo è ancora di più, a causa del presunto ritorno di fiamma con il suo ex marito, Stefano De Martino. Recentemente, la showgirl argentina ha anche debuttato come conduttrice de Le Iene e la sua vita privata continua ad essere sempre molto presente: scopriamo cosa è accaduto nella scorsa puntata.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il ritorno di fiamma

In queste ultime settimane, abbiamo visto tantissime coppie vip affrontare crisi e rotture. Dalla separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, alla presunta crisi di Francesco Totti e Ilary Blasi, infine la rottura tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez.

La showgirl argentina, però, sembra aver dimenticato già la storia d’amore con il padre di sua figlia Luna Marì, infatti, in quest’ultimo periodo sembra che sia tornata una persona speciale nella sua vita. Stiamo parlando proprio di Stefano De Martino.

Recentemente, i due sono stati avvistati numerose volte insieme e appaiono sempre molto vicini. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Belen ha parlato del rapporto con il padre di suo figlio, dove ha svelato che i due si rivedono spesso.

Ma nella scorsa puntata de Le Iene, Belen Rodriguez, dopo essere stata asfaltata da un hater su Twitter si è lasciata andare ad una rivelazione sconcertante proprio sulla sua vita privata: scopriamo di più.

La rivelazione su Stefano De Martino di Belen Rodriguez a Le Iene

Durante la scorsa puntata de Le Iene, Belen ha letto un commento cattivissimo su Twitter di un suo hater, riguardante proprio il ritorno di fiamma con il suo ex marito Stefano De Martino. Nel Tweet si legge:

“Pare che Belen e Stefano siano tornati insieme. Dona anche tu 2 euro per la ricerca del gran c***o che ce ne frega”.

La showgirl è scoppiata a ridere, ma non ha aggiunto altro. Non ha smentito e neppure confermato questo ritorno di fiamma, proprio per questo, la sua reazione non è passata inosservata ai telespettatori. Anche se, per alcuni utenti, il suo silenzio sembra essere quasi una conferma.