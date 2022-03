Belen, il gesto di mamma Veronica è una pugnalata ad Antonino: è tutto confermato

Belen Rodriguez di nuovo nell’occhio del ciclone. Il gesto della mamma Veronica è una pugnalata ad Antonino. Ormai è ufficiale, non ci sono più dubbi. I fan sono senza parole.

Veronica Cozzani, mamma di Belen, sorprende tutti sui social. Ormai è ufficiale, Antonino Spinalbese non può fare altro che accettare l’amara realtà.

Belen Rodriguez, vacanza romantica proprio con lui

Belen Rodriguez è da qualche mese al centro dell’attenzione per la sua vita sentimentale. Dopo l’addio ad Antonino Spinalbese con il quale ha avuto una figlia, Luna Marì, nata lo scorso luglio 2021, i due si sono detti addio.

Le ragioni ancora non sono chiare. Si parla di tradimento e incompatibilità caratteriali ma i diretti interessati non si sono, per il momento, ancora pronunciati su questa misteriosa vicenda.

Intanto, la bella argentina si è gettata a capofitto nel mondo del lavoro. Dal 9 febbraio conduce le Iene in un format del tutto rinnovato. Le cose per lei, professionalmente parlando, non potrebbero andare meglio.

La showgirl in questi giorni ha deciso di concedersi una piccola vacanza sulla neve ma non da sola. La Rodriguez è solita condividere la sua vita con i suoi tantissimi follower e anche in occasione della sua vacanza ha pubblicato degli scatti e uno di questi ha suscitato molte polemiche tanto che la mamma Veronica Cozzani si è ritrovata costretta ad intervenire. Le sue parole sono una pugnalata per Antonino.

Veronica Cozzani interviene sui social

Belen Rodriguez si è concessa una vacanza sulla neve. La bella argentina è partita insieme alla sorella Cecilia e al cognato Ignazio Moser per realizzare uno shooting fotografico per una nuova linea di abbigliamento.

Ma, a quanto pare, erano in compagnia anche di Stefano De Martino. Non c’è l’ufficialità di questa notizia dato che la conduttrice e il ballerino hanno semplicemente condiviso scatti singoli sui rispettivi profili Instagram ma i luoghi, strana coincidenza, sono gli stessi.

Ecco dunque che il popolo social è intervenuto ferocemente attaccando la conduttrice e accusandola di star prendendo in giro i seguitori mostrandosi poco chiara sulle sue questioni sentimentali.

Molti credono infatti che, effettivamente, la Rodriguez e De Martino siano tornati insieme ma che continuino a nascondersi solo per attirare la curiosità dei follower. Intanto, la mamma di Belen, Veronica Cozzani, dopo le numerose critiche ricevute dalla figlia, è intervenuta sui social e ha scritto un commento che si presenta come una pugnalata diretta al cuore di Antonino.

La Cozzani, difendendo la figlia da chi l’ha accusata di essere una persona indegna e immorale, non ha smentito il presunto ritorno di fiamma con De Martino. Che i due siano effettivamente tornati insieme e a breve lo annunceranno pubblicamente? Nel frattempo, le parole della Cozzani fanno pensare che qualcosa bolle in pentola.