Amici, torna lei: “Maria la vuole anche quest’anno” | Non immaginerete mai chi è

Amici di Maria De Filippi, la moglie di Maurizio Costanzo la vuole con sé anche quest’anno. Non immaginerete mai chi è. Ecco chi ritorna nella scuola che l’ha lanciata al successo.

Maria De Filippi vuole proprio lei al suo fianco. Ritorno graditissimo per la giovane, nella scuola che l’ha fatta conoscere a tutta Italia. Ecco chi (ri)vedremo al serale di Amici.

Amici, Maria De Filippi vuole lei al serale

Il 19 marzo 2022 avrà inizio l’attesissimo serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent in onda da tanti anni, è arrivato alla sua ventunesima edizione. Nel corso degli ultimi daytime abbiamo potuto vedere che, con grande sorpresa di tutti, quest’anno sono tantissimi i giovani allievi che hanno ottenuto la maglia dorata che rappresenta il passepartout per accedere al prime time.

I professori hanno ritenuto che tutti i ballerini e i cantanti, attualmente seduti dietro i banchi della famosa accademia mariana, fossero sufficientemente preparati per affrontare le sfide importanti e impegnative del serale.

Ne vedremo sicuramente delle belle. Intanto, la moglie di Maurizio Costanzo con il suo staff è al lavoro già da mesi per garantire uno spettacolo eccezionale al pubblico e proprio Queen Mary ha deciso che anche una ex protagonista amatissima di Amici dovrà presenziare al serale.

Famosissima torna nella scuola che l’ha lanciata al successo

Maria De Filippi ha deciso: vuole proprio lei al serale di Amici. Si tratta di una ex protagonista della famosa accademia mariana che oggi è amatissima dai telespettatori.

Sapete di chi stiamo parlando?

Della ballerina Rosa Di Grazia. La bella napoletana che ha partecipato ad Amici 20 e che si è fatta conoscere non solo per la sua bravura ma anche per la sua relazione con il cantante Deddy, si riprende finalmente la sua rivincita.

Nelle scorse ore, la giovane ha condiviso alcune Instagram stories nelle quali si vede lo studio nel quale andrà in onda il serale di Amici. Che cosa farà Rosa? Quale sarà il suo ruolo?

Per il momento, non ci sono molte informazioni a riguardo. Nemmeno la ballerina ha dato ulteriori dettagli. Molti credono che entrerà a far parte del corpo di ballo insieme ad altri professionisti ma sulla vicenda aleggia ancora un certo mistero.

Intanto, sappiamo che il direttore artistico del serale è il coreografo francese di fama internazionale Stéphane Jarny, che prende il posto del mitico Giuliano Peparini. Che il direttore artistico abbia messo gli occhi sulla Di Grazia e l’abbia voluta con sé al serale? I fan sperano che per la ballerina sia l’inizio di una splendida carriera.