“Scomparso l’anello di Alberto”, Charlene non lo indossa più: mazzata per il Principe di Monaco

Clamoroso colpo di scena nel matrimonio di Charlene e Alberto II: lei non indossa più l’anello di fidanzamento regalatole dal consorte. Batosta per il sovrano di Monaco.

Alberto II e Charlene di Monaco sono tra i reali più chiacchierati e discussi dell’ultimo anno. In particolare, la sovrana monegasca, dal 2021 è al centro dell’attenzione per via dei suoi numerosi problemi di salute che l’hanno portata ad abbandonare, almeno temporaneamente, la reggenza della Rocca.

Attualmente, la moglie di Alberto II si trova ricoverata in una clinica super lussuosa a Lugano che costa al marito ben 130.000 euro a settimana. In Svizzera si trova dagli inizi di novembre dopo essere stata ricoverata per via di un esaurimento psicofisico.

Tutto ha inizio nel 2021, quando a seguito di un’infezione che ha colpito persino il cervello, la principessa è stata costretta a rimanere per 8 mesi in Sudafrica per sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici.

Agli inizi di novembre, per qualche giorno, è ritornata a Monaco, per riabbracciare i suoi figli ma le sue condizioni di salute hanno reso necessario un altro ricovero immediato. Mentre lei è in Svizzera, il marito continua a far fronte ai suoi doveri istituzionali alla Rocca ma le cose tra i due coniugi sembra che non vadano per nulla bene.

Ici Paris e Voici parlano di un probabile imminente divorzio. I sudditi sono preoccupati ma il gesto di Charlene lascia pochi dubbi: la principessa ha tolto l’anello di fidanzamento regalatole dal consorte nel 2010.

La principessa di Monaco toglie l’anello nuziale

I sudditi sono preoccupati per Charlene e Alberto. La coppia reale potrebbe presto annunciare la fine del loro matrimonio? Sembra che i due coniugi non stiano vivendo un periodo molto sereno da un punto di vista sentimentale.

Da novembre, la principessa è rinchiusa in una clinica a Lugano per curare un esaurimento psicofisico e Alberto solo poche volte sarebbe andato a trovare la sua consorte. Fonti vicine alla famiglia reale parlano di liti e discussioni che influenzano la vita dei reali già da qualche anno.

Charlene sarebbe stanca dell’atteggiamento freddo e rigido di Alberto ma anche della presenza ingombrante della sorella di lui, Carolina, che ha preso decisioni importanti nei confronti dei suoi gemellini senza consultare la principessa.

Che Alberto e Charlene abbiano deciso di mettere un punto alla loro relazione? Intanto, lei ha tolto l’anello nuziale. Questo è un dettaglio che è stato sottolineato da alcuni siti di gossip e pettegolezzi reali.

I fan della coppia possono però stare tranquilli. Una persona vicina a Charlene ha rilasciato un’intervista al The Express affermando che la principessa non indossa più l’anello nuziale regalatole dal consorte per una questione di sicurezza.

Il monile, che vale milioni di euro, è stato fatto fare su misura per lei da un artigiano francese. Dunque, se è vero che l’assenza dell’anello non decreta la crisi coniugale tra i sovrani di Monaco, i problemi nella coppia sono comunque presenti: la principessa non ha intenzione di ritornare a palazzo reale.