Principesse Selassié, i soldi spesi dal chirurgo: roba da mettersi le mani nei capelli

Le principesse Selassié sono diventate famose grazie alla loro partecipazione alla sesta edizione Grande Fratello Vip. Le tre ragazze sono cambiate tantissimo, infatti, non hanno mai fatto mistero di essersi sottoposte a diversi interventi chirurgici. Ma sapete quanto hanno speso in totale? La cifra è davvero assurda.

Le principesse Selassié e la chirurgia

Jessica, Lulù e Clarissa sono le concorrenti più chiacchierate della Casa del Grande Fratello Vip. Hanno attirato l’attenzione del pubblico, non solo per la loro particolare personalità che non ricorda affatto le loro origini nobili, ma anche per gli eccessivi ritocchini.

Impossibile non notare il cambiamento che hanno avuto nel corso del tempo. Ma quali sono gli interventi chirurgici a cui si sono sottoposte? In particolare, tutte e tre le ragazze hanno ritoccato le labbra. Lucrezia, però, sembra che sia intervenuta anche sul naso.

Le Selassié hanno ammesso di essersi rifatte poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Si sono affidate ad un loro ex compagno d’avventura, il famoso chirurgo estetico Giacomo Urtis. Ma quanto hanno speso? La cifra è davvero stellare: scopriamo di più.

Le principesse Selassié quanto hanno speso dal chirurgo? Le cifre stellari

Jessica e Clarissa, per ingrandire le loro labbra, si sono sottoposte ad un’iniezione di acido ialuronico, una tecnica conosciuta come filler, che è molto meno invasiva del botox, infatti, dopo circa otto o dieci mesi le labbra tornano al loro volume naturale. Questo genere di ritocchino costa circa 500 euro, un prezzo che possiamo considerare ragionevole.

Invece, Lulù ha scelto di fare la labioplastica, ovvero, il rimodellamento delle piccole e grandi labbra e ovviamente il prezzo è più alto del semplice filler, infatti, è di 3000 euro. La fidanzata di Manuel Bortuzzo pare che sia intervenuta anche sul naso e il costo di una rinoplastica si aggira intorno ai 3000 euro, dipende comunque dalle imperfezioni.

Sommando tutti i costi degli interventi chirurgici, il totale sarebbe di circa 7000 euro, una cifra davvero stellare. Ma bisogna precisare che affidandosi alle mani di Giacomo Urtis, è normale che il prezzo sia elevato. Lui è il re del botox, il chirurgo dei vip, infatti, la maggior parte dei suoi clienti sono personaggi dello spettacolo.