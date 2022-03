Lulù lo lascia in stanza, Barù trova tutto: “Che roba è?” | Vorrebbe sparire dalla vergogna

Grande Fratello Vip, clamoroso. Barù ha scoperto che cosa nasconde Lulù in stanza. La gieffina, messa con le spalle al muro, appare dinanzi alle telecamere fortemente imbarazzata.

Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Lulù lascia un oggetto curioso in stanza e lo trova proprio Barù. La principessina è fortemente imbarazzata.

Tra una settimana avrà inizio l’attesissima finale del Grande Fratello Vip 6 e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere il vincitore di questa che è stata una delle edizioni più lunghe nella storia dei reality. Tra i finalisti scelti dal pubblico vi sono Delia Duran e Lulù Selassié.

Proprio la principessa etiope, che è in casa dal 13 settembre 2021, sta attirando ultimamente l’attenzione per una serie di colpi di testa che stanno infastidendo i coinquilini.

La sorella di Jessica e Clarissa, nelle scorse ore, è stata protagonista di un episodio imbarazzante che ha coinvolto anche Barù Della Gherardesca. Sapete che cosa è successo tra i due?

La fidanzata di Bortuzzo ha lasciato uno curioso oggetto in lavanderia e il nipote di Costantino Della Gherardesca lo ha trovato. Attimi di tensione tra i due concorrenti, tra i quali scoppia anche un’accesa discussione.

Tensione alle stelle tra la Selassié e Barù

I vipponi della sesta edizione del GF sono ormai stanchi. Liti e discussioni, in questi ultimi giorni, avvengono sempre più di continuo. L’ansia della finale si fa sentire e la preoccupazione e l’adrenalina corrono veloci nel famoso bunker di cinecittà.

Nelle scorse ore, protagonisti di uno spiacevole episodio sonostati la principessa etiope, Lulù Selassié e il nipote di Costantino Della Gherardesca, Barù. In un filmato che è diventato virale, si vede proprio una discussione che scoppia tra i due gieffini. Ma che cosa è successo? Procediamo con ordine.

Come sappiamo, i concorrenti devono fare autonomamente le lavatrici per avere sempre i panni puliti. Proprio nella stanza della lavanderia è successo un grande casino. Barù si è arrabbiato con Lulù perché la principessa etiope, senza chiedere il consenso degli altri coinquilini, ha tolto dall’asciugatrice a disposizione dei concorrenti, i panni degli altri vipponi ancora bagnati per mettere un unico indumento: il suo perizoma.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca non ci ha visto dalla rabbia e ha rinfacciato tutto alla Selassié accusandola di non avere rispetto degli altri dato che, anche da sola, è capace di fare 5 lavatrici al giorno solo con i suoi indumenti.

Ecco le parole di Baru:

“Erano tutti umidi. Hai sempre ragione te. Basta aver rispetto. Non c’è rispetto, non hai rispetto per la roba degli altri. Non si può mai dire nulla a te, sei intoccabile”.