Amici, dopo anni il ballerino vuota il sacco | “C’è stato del tenero con Maria”

By

Come rivelava Velvet Gossip, durante il talent di Amici, Maria e un famosissimo ballerino avrebbero avuto un flirt in passato. Un gossip che per anni è stato al centro dell’attenzione mediatica: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Ad Amici di Maria De Filippi, vediamo dei grandi talenti, ma anche dei rapporti molto speciali. Nel corso di tutte queste edizioni, abbiamo assistito alla nascita di storie d’amore e d’amicizia, la conduttrice ne sa qualcosa: scopriamo di più.

Amici, Maria De Filippi con quale ballerino ha avuto un flirt? Impensabile

In passato, si vociferava di un presunto flirt tra Maria De Filippi e un famosissimo volto di Amici, il noto talent di Canale 5. Lui è un personaggio molto apprezzato dal pubblico, non solo per il suo incredibile fascino ma anche per la sua storia che ha davvero colpito tutti.

Stiamo parlando di Kledi Kadiu, entrato nella famosa scuola nel 2001 dove ci resterà per ben undici anni, fino al 2012. Ha fatto il suo ingresso come primo ballerino e poi come insegnante di danza.

A rivelare che ci fosse del tenero tra i due fu proprio il noto portale di cronaca rosa, Velvet Gossip. Secondo i rumors tra lui e la famosa conduttrice ci fu una storia d’amore. Ma tra loro è mai accaduto qualcosa? Dopo tanti anni la verità è uscita fuori: scopriamo di più.

La verità sul flirt tra Maria De Filippi e Kledi

Quando Kledi è approdato per la prima volta nella trasmissione di Maria De Filippi, Amici si chiamava ancora “Saranno famosi” . Il talent di Canale 5 il andato in onda per la prima volta nel 2001, vent’anni fa.

Già ai tempi si vociferava che tra Kledi e Maria De Filippi ci fosse qualcosa, ed era proprio così. Tra loro è nato un feeling e una forte intesa professionale, ma che ha alimentato diversi pettegolezzi.

I due avevano un bellissimo rapporto ma non c’è mai stato un flirt, infatti, diverso tempo fa, Kledi ha rilasciato una lunga intervista a Vieni Da Me, dove ha appunto parlato del legame con la conduttrice:

“Si dice che abbia avuto una storia con lei. Ci ridiamo insieme, invece lei è stato il mio talent scout. Lei è la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, è una donna generosa.”

Maria De Filippi, quindi, non avrebbe mai tradito suo marito Maurizio Costanzo. Con Kledi c’è stata solamente una bellissima amicizia, ancora oggi i due sono molto legati e si sentono anche spesso.