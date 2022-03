Regina Elisabetta cuore d’oro, è molto malata ma fa un gesto d’amore senza fine | Si è svenata

By

La Regina Elisabetta sta mostrando sostegno all’Ucraina attraverso la sua generosa donazione fatta in segreto per aiutare chi porta aiuti all’Ucraina in guerra.

Questa non è la prima volta che la regina partecipa al DEC. La donazione di questa settimana arriva sulla scia delle dichiarazioni di sostegno al popolo ucraino di vari membri della famiglia reale.

Il Disasters Emergency Committee (DEC), un gruppo di organizzazioni benefiche del Regno Unito, ha recentemente lanciato l’Ukraine Humanitarian Appeal per aiutare gli ucraini durante l’invasione russa.

Il cuore d’oro della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta sta mostrando sostegno all’Ucraina attraverso una sua generosa donazione fatta in segreto per aiutare chi porta aiuti all’Ucraina in guerra.

La notizia del sostegno della Regina Elisabetta, venuto alla luce tramite un tweet di ringraziamento rivolto alla sovrana da parte di DEC.

L’acronimo di Disasters Emergency Committee, una sigla che raccoglie al suo interno 15 charities britanniche ( associazioni di beneficenza britanniche), che sta operando in sostegno umanitario in Ucraina.

Carlo e Camilla Parker Bowles: “Attacco alla democrazia”

Il principe Carlo e Camilla hanno più volte condannando la brutale aggressione, all’Ucraina definito da più parti un’attacco alla democrazia.

Mercoledì 2 marzo, il principe Carlo, insieme a sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, ha voluto visitare la cattedrale cattolica ucraina a Londra.

Qui hanno incontrato il vescovo Kenneth Nowakowski, l’ambasciatore ucraino e sua moglie. Mentre era lì, la coppia reale ha deposto dei girasoli, il fiore nazionale dell’Ucraina e un simbolo di solidarietà, sull’altare.