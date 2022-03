GF Vip, scoppia il panico in casa: Lulù l’ha ingoiato per sbaglio | VIDEO

Nelle scorse ore non è passato inosservato un video, diventato virale sul web, che riguarda Lulù. La principessa etiope ha rischiato davvero grosso, poteva finire in tragedia: scopriamo cosa è accaduto poco fa nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Lulù Selassié, una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, più apprezzata e discussa di sempre. Nelle scorse ore, durante la serata di ieri, la principessa etiope è stata coinvolta in un terribile incidente: scopriamo cosa è accaduto.

Panico al Grande Fratello Vip: Lulù Selassié rischia grosso

Nelle scorse ore, è accaduto l’impensabile. Attimi di panico per i concorrenti del Grande Fratello Vip, che hanno assistito ad una scena davvero pericolosa che ha coinvolto la loro compagna d’avventura, Lulù Selassié.

Durante la serata di ieri, la principessa etiope era in cucina a fare uno spuntino. Stava mangiando il salame, ma non si è accorta di aver ingoiato anche il budello, ovvero, l’involucro che racchiude il salume.

Jessica Selassié si è subito accorta del problema e ha rimproverato la sorella dicendole di non ingerirlo perché fa male all’intestino. Anche Sophie Codegoni, che era presente le ha detto:

“Amore è pericoloso, ti puoi strozzare. Non lo fare più, io da piccola sono diventata blu perché in un panino mi hanno messo il salame con la buccia e mi si è attorcigliato nella gola.”

Sophie e Jessica si sono davvero preoccupate, fortunatamente non è successo nulla ma Lulù ha rischiato grosso. Nelle scorse ore, però, la fidanzata di Manuel Bortuzzo è tornata al centro dell’attenzione per un altro incidente accaduto nei giorni scorsi: scopriamo di più.

L’incidente di Lulù Selassié

Durante la serata del primo marzo, Lulù Selassié si è fatta veramente male, un dolore che l’ha fatta scoppiare in lacrime. Ma cosa è successo? Dopo l’aperitivo, è andata nella zona piscina per ballare insieme a Jessica, Sophie, Soleil e Delia.

Sembrava una serata tranquilla, ma quando hanno cominciato ad improvvisare dei passi un po’ più pericolosi, Lulù si è fatta male. In particolare, Soleil ha allargato troppo il braccio e ha colpito per due volte il labbro della principessa.

Un episodio spiacevole che l’ha costretta a soffrire un dolore enorme, infatti, con il labbro e il dente sanguinante è scoppiata in lacrime, dicendo: “Io giovedì non posso essere in puntata”. Sua sorella Jessica le ha portato del ghiaccio per fermare tutto e fortunatamente è passato tutto.