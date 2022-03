UeD, colpo di scena: Riccardo non dimentica Ida | “In amore bisogna sempre riprovarci”

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha fatto sognare milioni di telespettatori, ancora oggi dopo la rottura si parla del sentimento che c’è stato tra i due a Uomini e Donne: scopriamo cosa è accaduto.

Nei giorni scorsi, Ida Platano è tornata a parlare del suo ex fidanzato storico Riccardo Guarnieri, conosciuto proprio nello studio del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due si sono lasciati diversi mesi fa, ma ancora oggi la loro storia fa ancora molto discutere: scopriamo di più.

Uomini e Donne, Ida Platano torna a parlare di Riccardo Guarnieri

Anche se Riccardo Guarnieri, non fa più parte del parterre maschile di Uomini e Donne, Ida Platano ha deciso di rimettersi alla ricerca dell’amore sempre all’interno del dating show di Canale 5.

Attualmente sta conoscendo Alessandro Vicinanza, ma non sembra andare come dovrebbe, soprattutto dopo l’intervista che la dama ha rilasciato a UeD Magazine, dove ha parlato della storia con Riccardo Guarnieri:

“La storia con Riccardo è stata indimenticabile e non la scorderò mai, quindi quando ci ripenso rivivo le emozioni di allora. Ma si tratta pur sempre di una storia chiusa definitivamente”

Una dichiarazione che non è affatto passata inosservata, neanche a Ursula Bennardo e Sossio Aruta, storica coppia di Uomini e Donne, infatti, la dama tarantina ha detto la sua in un’intervista. Le sue parole hanno lasciato tutti di stucco: scopriamo cosa ha rivelato.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: ritorno di fiamma? La verità

Ancora molte persone credono che Ida Platano provi ancora qualcosa per Riccardo Guarnieri. Ma è davvero così? A parlare stavolta è Ursula Bennardo, lei e il suo compagno Sossio, sono molto amici dell’ex fidanzato della dama bresciana:

“E’ un vero peccato che non siano riusciti a capirsi. Ognuno dovrebbe mettere in discussione i propri limiti e i propri sbagli. Odio chi fa la vittima e addossa solo colpe agli altri…”

Ursula ha anche aggiunto che lei sa per certo che Ida e Riccardo si siano amati davvero e se il cavaliere ha deciso di rimanere in silenzio, dopo le dichiarazioni della Platano, è solamente “per aiutarsi ad andare avanti”.

Sono in molti a sperare in un ritorno di fiamma, sul Magazine, infatti, si legge “in amore bisogna sempre riprovarci”. Senza dubbio, i sentimenti sono imprevedibili, non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà tra i due.