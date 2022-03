GF Vip: “Alfonso ha trovato il fidanzato di Soleil” | È un personaggio molto importante

Soleil Sorge, la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante sia stata al centro dell’attenzione per il flirt con Alex Belli, fuori ha una persona che l’aspetta, si tratta del suo fidanzato: scopriamo chi è.

Al Grande Fratello Vip gli intrighi e le passioni non mancano proprio mai. Nella puntata di ieri 3 marzo, Alfonso Signorini ha rivelato di aver scoperto chi è il vero fidanzato di Soleil Sorge, l’uomo è un personaggio molto importante: scopriamo di chi si tratta.

Alfonso Signorini ha trovato il fidanzato di Soleil Sorge: tutta la verità

Il conduttore del Grande Fratello Vip 6, durante la puntata del reality andata in onda ieri 3 marzo, ha chiamato Soleil Sorge in confessionale per parlare della sua vita sentimentale.

Non quella che tutti conosciamo con Alex Belli, ma quella di cui molti telespettatori non sanno. La famosa influencer italo americana, infatti, ha un fidanzato fuori che l’aspetta. Il conduttore ha aperto il discorso dicendo:

“Voglio parlare di una persona che spesso hai tirato in ballo, cioè il tuo fidanzato. Ti sei sempre tenuta molto sul vago parlando di lui”.

Alfonso ha rivelato che i due hanno fatto un patto, ovvero che qualsiasi cosa succeda ci saranno sempre l’una per l’altra. Ma durante il discorso, non è uscito fuori il nome di quest’uomo misterioso, infatti, il conduttore del reality ha precisato:

“Ha un nome e un cognome che io stasera non dirò per rispetto della sua privacy (…) lui ha deciso di cancellare le sue immagini su Google e il suo profilo Facebook, pagando una discreta cifra, perché non vuole apparire.”

Ma sapete chi è? Secondo alcune indiscrezioni si tratta di un uomo molto importante e benestante. Di lui abbiamo poche informazioni perché non ama essere al centro dei riflettori: scopriamo di più.

Chi è il fidanzato di Soleil Sorge: tutto su di lui

Secondo i rumors, Soleil Sorge sarebbe fidanzata con un noto imprenditore, di nome Carlo Domingo. Proviene da una famiglia lontano dal mondo dello spettacolo. L’uomo è siciliano, infatti, è nato a Marsala ma vive a Milano per lavoro.

Lui è figlio di Enzo Domingo e Giusy Panariello, proprietari della Domingo Communication, agenzia di comunicazione per il settore della moda. Come abbiamo già detto, il fidanzato di Soleil Sorge non ama affatto apparire. Ma chissà se un giorno decida di mostrarsi al pubblico, magari per fare una bellissima sorpresa alla sua dolce metà.