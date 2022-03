Diabete, si abbassa la glicemia nel sangue se bevi un cucchiaio di olio di oliva la mattina

By

Secondo una nuova ricerca, nel contrastare il diabete, bere un cucchiaio di olio di oliva la mattina, riduce gli effetti negativi del glucosio e del colesterolo, sul sistema cardiovascolare.

Il tipico pranzo mediterraneo prevede l’uso si olio extravergine d’oliva benefico per le persone con diabete di tipo 2.

Diabete, cosa succede se bevi un cucchiaio di olio di oliva la mattina

La dieta mediterranea con olio extravergine di oliva è legato a livelli più bassi di colesterolo LDL e livelli di glucosio nel sangue più bassi.

Tuttavia i ricercatori hanno sottolineato che il consumo di olio extravergine di oliva da solo non fornirà i benefici osservati durante lo studio. Piuttosto, deve essere consumato nel contesto di una dieta equilibrata.

Assumere 1 cucchiaio al mattino permette alle persone di allontanare il cancro e al contempo di digerire. Quando è consumato crudo, contribuisce alla perdita di peso. Si possono prendere da 1 a 4 cucchiai durante la giornata. Inoltre è in grado di abbassare la quantità di zucchero nel sangue.

In effetti, il grasso d’oliva è un grasso salutare. Di fatto, possiede dei composti antinfiammatori. Consumarlo regolarmente è di beneficio per il cuore, le ossa e il sistema digestivo. Contribuisce a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue.

La sua composizione è ricca di acido oleico monoinsaturo, ritenuto sotto molti aspetti salutare, motivo per cui è consigliato per cucinare. Inoltre anche se diversi studi hanno suggerito che la sua regolare assunzione può combattere il morbo di Alzheimer, occorre fare altre ricerche.

Assumere olio extravergine di oliva a crudo

Ad ogni modo, se non amate l’idea di prenderlo a stomaco vuoto, è possibile inserirlo nella propria dieta in altri modi. Si può utilizzare come componente nel corso della cottura, meglio se a crudo.

Secondo quanti accusano di avere un sistema digestivo delicato, qualcosa di troppo grasso o acido ingerito, nello stomaco vuoto può causare disturbi gastrointestinali. Se berlo a stomaco vuoto non è possibile, si può provare ad assumerlo durante i pasti.

Il momento migliore per la sua assunzione è al mattino e ne bastano circa 15 ml. Si può berlo con un po’ di succo di limone così da renderlo oltre che più gradevole, per dare una spinta all’apparato digerente.

La quantità ideale di olio meglio se extravergine, da consumare al giorno dipende dalle dimensioni del corpo e da che tipo di attività si svolge. Mediamente il numero è di circa 1-4 cucchiai al giorno.

Per contenere le impennate della glicemia dopo i pasti, viene consigliata l’assunzione di olio d’oliva per i suoi effetti benefici. Infatti influenzando direttamente la glicemia è in grado di diminuire i livelli di glucosio nel sangue, e anche i livelli di colesterolo cattivo, ovvero LDL.