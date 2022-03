Caffè, non superare questo numero di tazze al giorno: rischi l’infarto e non solo

Il caffè può essere un alleato della nostra salute ma non bisogna mai superare un certo numero di tazze al giorno. Superare il limite stabilito da numerose ricerche scientifiche può portare al rischio di infarto e non solo.

Consumare abitualmente la giusta quantità di caffè protegge la salute e riduce la mortalità. Apporta benefici cardiovascolari (cuore, apparato circolatorio) ed effetti protettivi al fegato.

Quante tazzine di caffè bisogna bere al giorno? Quali sono le sostanze contenute nel caffè che fanno bene alla salute?

Caffè: quante tazzine conviene bere ogni giorno?

Secondo la ricerca scientifica, non bisogna mai superare le 4-5 tazzine al giorno di caffè per chi non ha problemi di cuore. Uno studio americano su persone cardiopatiche già colpite da infarto ha dimostrato che il consumo di caffè (2-4 tazzine al dì) non presenta alcuna controindicazione, indipendentemente dalla quantità di caffeina o dal tipo di preparazione (americano, espresso, filtrato, ecc.).

Secondo l’EFSA (European Food Safety Authority) un adulto in normali condizioni psicofisiche può consumare al massimo 400 mg di caffeina al dì che corrispondono a circa 4 espressi di buona qualità.

Si sconsiglia di aggiungere lo zucchero, pericoloso per il cuore e per la salute in generale.

Il caffè è un eccitante: è sconsigliato consumarlo prima di dormire a chi presenta un sonno disturbato o di cattiva qualità.

L’eccesso di caffeina (da 6 tazzine in su) può causare un aumento della pressione sanguigna, responsabile di malattie cardiovascolari: il rischio aumenta del 22% rispetto al consumo di 1-2 tazzine al giorno.

Caffè: sostanze ed effetti benefici

Ad apportare benefici alla salute ed al cuore sono alcune sostanze contenute nel chicco di caffè che proteggono il cuore, ovvero polifenoli, sostanze antiossidanti e antinfiammatorie.

I benefici dipendono anche da come viene metabolizzata la caffeina: ci sono persone che la metabolizzano e smaltiscono velocemente e persone che la trattengono più a lungo nell’organismo.

Diverse ricerche hanno dimostrato che il caffè (con o senza caffeina e senza zuccheri aggiunti) allontana certe malattie croniche come il diabete di tipo 2.