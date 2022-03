Antonino Cannavaciuolo, chi è la moglie? Farebbe impazzire tutti per quanto è bella | FOTO

Avete mai visto la moglie del grande e famosissimo chef campano? La moglie di Antonino Cannavacciuolo è davvero bellissima, ha fatto impazzire tutti con la sua bellezza e semplicità: conosciamola meglio e scopriamo di più su di lei.

Antonino Cannavacciuolo, lo conosciamo per essere il giudice di Masterchef Italia. Lui è un noto ristoratore e chef stellato di successo. Tutti conoscono la sua carriera televisiva e in cucina ma non la sua vita privata. In pochi conoscono la sua dolce metà, la donna che gli ha fatto battere il cuore, lei si chiama Cinzia Primatesta: scopriamo di più su di lei.

Antonino Cannavacciuolo e l’amore con Cinzia Primatesta

Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più famosi e amati d’Italia, conosciuto anche all’estero. Il giudice di Masterchef Italia ha conquistato il pubblico con la sua simpatia. Il suo talento in cucina lo hanno portato ad aprire diverse attività tra cui la famosa Villa Crespi e Laqua Resort.

Dietro al suo successo c’è anche quello di sua moglie Cinzia. Conoscete chi ha conquistato il cuore del noto cuoco campano? Lei è bellissima ed è sempre al suo fianco perché lavorano insieme. I due si sono conosciuti nel 1995 in uno dei ristoranti di famiglia della donna, perché Antonino lavorava proprio lì.

Un anno dopo, è arrivato il fidanzamento ufficiale e nel 2007 è venuta al mondo la loro prima figlia Elisa e nel 2012 è arrivato il piccolo Andrea. Oggi vivono nei pressi del lago d’Orta, in Campania.

Una storia d’amore bellissima, fatta di tanti sacrifici, ma grazie al loro carisma e determinazione, i due hanno raggiunto i loro obiettivi insieme, proprio come una vera squadra.

Chi è Cinzia Primatesta: tutto sulla moglie di Antonino Cannavacciuolo

Classe 1977 originaria di Omegna, proviene da una famiglia molto nota nel campo dell’imprenditoria dell’hotellerie e della ristorazione. Oggi la donna è una manager di successo e lavora ogni giorno al fianco di suo marito.

Cinzia e Antonino, si sono sposati nel 1999, poco prima di ottenere la prima e poi la seconda stella Michelin. Su di lei non abbiamo molte informazioni perché non ama apparire, ma sappiamo che è vegetariana e a casa cucina sempre lei perché i fornelli sono appunto una delle sue più grandi passioni.

Cinzia, non è solo sua moglie e madre dei suoi due bellissimi figli, ma è anche la musa ispiratrice di Cannavacciuolo. Sono una coppia fantastica e il loro amore è davvero puro e sincero, sui social ci sono tantissimi scatti di loro due insieme.