Silvia Toffanin “Tradita con la badante del papà”: Pier Silvio inchiodato così | FOTO

Aria di crisi tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? A quanto pare lui l’avrebbe tradita con la ‘badante’ del padre. Una foto lo incastra. Ecco che cosa sta succedendo in una delle famiglie più potenti d’Italia.

Pier Silvio Berlusconi ha tradito Silvia Toffanin? Il figlio dell’ex premier è stato inchiodato così. Fan senza parole.

Silvia Toffanin in crisi con Pier Silvio Berlusconi?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più longeve dello showbiz italiano. Insieme dal 2000 hanno messo in piedi una meravigliosa famiglia. Si sono conosciuti grazie a una partita di beneficenza del Milan ed è stato amore a prima vista.

Nonostante stiano insieme da tanti anni, non sono convolati ancora a nozze. In una recente intervista, la conduttrice di Verissimo ha dichiarato che non ha bisogno di un contratto scritto per amare il suo uomo ma, nella vita non si può mai escludere nulla, può essere che un giorno cambi idea.

Questa ipotesi, però, oggi sembra assai remota. Forse c’è un po’ di maretta tra i due piccioncini? Lui è stato beccato insieme alla ‘badante’ del padre. Una foto lo incastra miseramente.

Pier Silvio Berlusconi beccato con la ‘badante’ del padre

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno mantenuto sempre la loro vita privata lontano dai riflettori. Lui costantemente impegnato con il lavoro, lei timidissima e mai volontariamente al centro dell’attenzione, sono una coppia molto riservata.

Il loro amore però ora è in crisi: Pier Silvio Berlusconi è stato beccato in compagnia della ‘badante’ del padre, l’ex premier Silvio Berlusconi. A sganciare una bomba clamorosa è sempre il sito di gossip Dagospia:

“Pier Silvio Berlusconi con la senatrice di Forza Italia Mariarosaria Rossi. Perché il palestrato rampollo di Arcore, due figli con la Toffanin, stringe la mano della badante del padre come due piccioncini in love? Non sembrano una coppia felice di stare insieme? Lei con i capelli svolazzanti di shampoo appena fatto, lui baldo e virile di stare accanto a lei e stringere la sua manina”.

La donna con cui è stato beccato Pier Silvio è stata assistente fedele dell’ex premier Silvio Berlusconi e il loro rapporto era così stretto tanto che la Rossi è stata soprannominata ‘la badante’ del politico.

Classe 1972, Mariarosaria Rossi è una politica del partito Forza Italia che si è fatta conoscere per essere stata espulsa, nel 2021, a seguito del voto di fiducia al governo Conte II. Queste foto sono davvero scandalose. Che cosa sta succedendo tra Silvia e consorte?