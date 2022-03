“È vero quello che si dice?” Maria smaschera il cavaliere di UeD | “Vattene a casa”

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano proprio mai. Nella scorsa puntata, abbiamo visto Maria De Filippi smascherare un noto cavaliere del parterre maschile, che è tornato al centro delle polemiche: ecco cosa è accaduto.

La scorsa puntata Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata per la conduttrice, dato che è stata costretta a leggere un comunicato importante che riguarda uno dei cavalieri del dating show. Maria De Filippi lo ha smascherato davanti a tutti: scopriamo di più.

UeD, Maria De Filippi smaschera il cavaliere davanti a tutti

A sedersi per primo al centro dello studio è stato proprio Biagio Di Maro. Le critiche su di lui non mancano proprio mai. Gli opinionisti della trasmissione, infatti, si scontrano spesso con il cavaliere. Gianni Sperti e Tina Cipollari credono fortemente che lui sia a Uomini e Donne per ottenere visibilità e non per cercare l’amore. Non sono gli unici a pensarla così, ma non è finita qui.

Secondo il comunicato letto dalla conduttrice, Biagio avrebbe detto alla redazione che Cristiana, la dama che corteggia Stefano, gli avrebbe fatto più volte l’occhiolino durante la puntata, dimostrando così l’interesse verso di lui.

Maria De Filippi è rimasta sconvolta di fronte a questo comunicato, infatti, non ha potuto non nascondere la sua confusione in quel momento. Proprio per questo, ha detto:

“ma è vero quello che è scritto qui?“.

La sua reazione è stata simile a quella del resto dei presenti in studio, infatti, dopo questo scioccante comunicato, si è scatenata una gigante polemica e discussione: scopriamo di più.

Tutti contro Biagio: “Vattene a casa”

Biagio Di Maro, uno dei personaggi più discussi del dating show di Canale 5. Non tutti hanno un’opinione positiva sull’uomo, soprattutto dopo il grave comunicato che Maria De Filippi ha letto davanti a tutti.

Ma dopo l’ennesima polemica che è nata attorno a lui, il cavaliere ha approfittato del discorso per attaccare Stefano e rivelargli che quando usciva con Giuliana è accaduto uno spiacevole episodio:

“Quando uscivo con Giuliana, lei mi ha detto che hai parlato male di me”

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno preso le parti alla dama, accusando Biagio di dire solo falsità e di cercare solamente visibilità. Giuliana, ha perso completamente le staffe e ha rimproverato il cavaliere partenopeo, dicendo:

“Sei un bugiardo, vattene a casa!“

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che è riuscita a spegnere la tensione e a fermare i soliti siparietti di Biagio, che ogni volta generano grande confusione all’interno dello studio.