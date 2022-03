Riso, cotto così abbassa straordinariamente la glicemia | Quasi 0 calorie

La cottura degli alimenti incide notevolmente sulla modifica delle proprietà nutritive e sul consumo di calorie: fa parte del mangiare sano. Non fa eccezione il riso che, cucinato in un certo modo, abbassa straordinariamente la glicemia dimezzando le calorie.

In questa mini guida, sveliamo un trucco per cuocerlo in questo modo.

Il riso è uno degli alimenti più consumati nel mondo perché costa poco, è facile da preparare e consente di realizzare diversi piatti. Attenzione, però: un consumo elevato da parte di persone sedentarie può aumentare il rischio di diabete. Una tazza di riso cotto fornisce 240 calorie per via dell’amido che, trasformandosi in zucchero, si accumula nell’organismo in forma di grasso.

Il riso cotto così abbassa parecchio la glicemia

Sono stati alcuni scienziati dello Sri Lanka a scoprire il tipo di cottura del riso che dimezza il numero di calorie.

Il segreto sta nel tipo di amido da consumare. Ne esistono due tipi: digeribile (viene elaborato dallo stomaco e trasformato velocemente in glucosio) e resistente. L’amido resistente non viene convertito in glucosio, quindi apporta meno calorie: nell’intestino crasso agisce come una fibra alimentare con tutti i benefici che ne conseguono.

I ricercatori hanno trasformato l’amido da digeribile a resistente per ridurre le calorie con un particolare metodo. Hanno aggiunto un lipide all’acqua bollente prima di passare alla cottura del riso. Il lipide aggiunto (il 3% del peso del riso da cuocere) può essere qualsiasi tipo di olio (olio di cocco, extravergine di oliva). Bisogna aggiungere un cucchiaino per mezza tazza di riso più o meno.

La cottura avverrà a fuoco lento per 40 minuti, dopodiché verrà fatto raffreddare per 12 ore in frigo. Si potrà riscaldare per essere consumato.

In pratica, l’olio altera la struttura dell’amido: il processo di raffreddamento consente la formazione di legami idrogeno fra le molecole di amilosio alla parte esterna dei chicchi di riso. In questo modo, viene trasformato in amido resistente.

Riso: cucinato in questo modo si riducono le calorie fino al 50%

Con il tipo di cottura scoperto gli scienziati hanno registrato i risultati utilizzando il riso peggiore: una riduzione di amido digeribile (e contenuto calorico) di 15 volte.

Usare questo metodo con il riso migliore, il Suduru Samba, porta ad una riduzione delle calorie dal 50 al 60%.