Harry e Meghan lo faranno soltanto quando morirà la regina | L’hanno detto sul serio

Al momento i rapporti tra la Regina Elisabetta e suo nipote Harry non sono dei migliori. Secondo alcune indiscrezioni, il duca di Sussex e sua moglie Meghan commetteranno un gesto inaspettato quando la sovrana morirà: scopriamo di più.

Non tutti sanno che esiste addirittura un protocollo che stabilisce quello che accadrà subito dopo la morte della regina Elisabetta II del Regno Unito. Si chiama “L’operazione London Bridge”. Ma secondo un’indiscrezione, anche Harry e Meghan stanno architettando un piano per quel momento: scopriamo cosa succederà.

L’oscuro piano di Harry e Meghan Markle | Impensabile

Nelle scorse ore, è spuntata fuori un’indiscrezione bomba sulla famiglia reale. E’ stata lanciata da un noto esperto, Tom Quinn. Già in questi giorni si vociferava una rottura tra i due duchi di Sussex e proprio per questo Harry avrebbe intenzione di fare ritorno in patria.

Sono passati due anni da quando hanno lasciato la Royal Family e si sono trasferiti negli Stati Uniti D’America, scatenando così un enorme polverone all’interno di Buckingham Palace.

Recentemente hanno raggiunto diversi successi, dato che il Presidente dell’Associazione Nazionale per il Progresso delle Persone di Colore li ha premiati per aver supportato la black community e la battaglia per i diritti umani con la fondazione Archewell.

Nonostante i rapporti con la famiglia reale si siano allentati, Harry vuole fare una passo indietro per ricucire i rapporti. Purtroppo non è nulla di confermato, ma la notizia sta rimbalzando su tutti i siti. Inoltre, i due stanno organizzando un piano per quando morirà la Regina Elisabetta: scopriamo di più.

Cosa succederà quando la Regina Elisabetta morirà? La verità

Durante il podcast To Di For Daily, Tom Quinn ha rivelato un’indiscrezione bomba. Secondo l’esperto, quando la Regina Elisabetta morirà, Harry e Meghan ritorneranno nella Royal Family “come reali part-time, che già volevano essere”.

Hanno scelto proprio questo momento per tornare perché il loro scopo è quello di essere reali solamente per sei mesi e nei restanti sei potrebbero vivere negli Stati Uniti o da qualsiasi altra parte. Insomma, i due vorrebbero far parte della famiglia reale ma vivere la loro vita lavorativa e privata senza le rigide regole di Buckingham Palace.

Oggi i duchi di Sussex non hanno più la protezione da parte della polizia, ma in questo modo potrebbero riaverla. Insomma, tornare a Londra, dopo la morte della Regina Elisabetta porterebbe alla coppia numerosi vantaggi.