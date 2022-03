GF Vip, malore durante la notte: Signorini perde il pilastro di questa edizione

Nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip è accaduto un episodio davvero spiacevole. Inaspettatamente, un concorrente ha avuto un forte malore, che ha scatenato una grandissima preoccupazione: rischia di non esserci più.

Una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, rischia di non esserci più nella prossima puntata del reality, a causa di un incidente improvviso. Inoltre, durante la notte ha avuto un forte malore: scopriamo cosa è accaduto.

Malore al GF Vip: chi è il concorrente che si è sentito male

La finale si avvicina e ogni giorno la tensione tra i vipponi è sempre più accesa, infatti, gli scontri non mancano proprio mai. La convivenza non è mai facile e i concorrenti del Grande Fratello Vip lo sanno molto bene.

All’interno della casa più spiata d’Italia, sono nati dei rapporti veri, ma non per questo non ci sono litigi. Nelle scorse ore, infatti, Barù e Lulù hanno discusso in modo molto acceso, perché il nobile toscano ha accusato la principessa di non partecipare alle faccende domestiche.

Dopo la lite, lei è scoppiata in lacrime e si è sentita male. Ha addirittura vomitato la cena. Una reazione che alcuni hanno ritenuto esagerata e infantile, ma ha generato comunque una grande preoccupazione sul web.

“Ho vomitato tutta la cena..” Che tristezza, sono 6 mesi che sento questa frase da Lulú #gfvip — P ..who didn’t come out yet (@Beryl08999213) March 3, 2022

Purtroppo, non è finita qui, perché durante una serata di puro divertimento, Lulù Selassié è rimasta coinvolta in un brutto incidente, che l’ha molto segnata, infatti, potrebbe non esserci nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.

Il terribile incidente di Lulù Selassié

La sera del 1 marzo tutti i concorrenti della Casa più spiata d’Italia hanno organizzato un aperitivo e poi un party nella zona della piscina. Nel corso della serata, mentre tutti gli altri concorrenti stavano ballando, Soleil Sorge non si è accorta di aver colpito involontariamente il volto di Lulù Selassié, per ben due volte.

Sono stati due colpi tremendi che l’hanno fatta scoppiare in lacrime, infatti, quando è tornata dentro la casa per guardarsi allo specchio, ha cominciato a perdere sangue dal labbro e dai denti. Piangendo, ha esclamato:

“No! Non posso venire giovedì nella puntata così, ho un labbro enorme Jessica, guarda, mi sanguinano i denti”

Lulù ha rischiato grosso, infatti, la sua intenzione era quella di non apparire nella prossima puntata del Grande Fratello Vip a causa del labbro gonfio. La sorella Jessica è andata subito a prenderle il ghiaccio e fortunatamente il dolore è passato.