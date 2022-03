GF Vip, Lulù incastra Signorini: lo confessa a notte fonda | La regia stacca subito

Durante la notte, Lulù Selassié si è lasciata andare ad una confessione davvero sconcertante su Alfonso Signorini. La regia del Grande Fratello Vip ha subito censurato le parole della principessa etiope: scopriamo cosa ha detto.

Lulù Selassié, una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore non è passata inosservata una frase che si è lasciata scappare durante la notte sul conduttore del reality, Alfonso Signorini: ecco cosa ha rivelato.

Nel corso del 45esimo appuntamento del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano ha scoperto che Sophie Codegoni ha avuto un flirt con il re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Alfonso Signorini, durante la puntata, ha invitato la coppia ad andare nella Mistery per discutere dell’intervista che l’ex fotografo ha rilasciato recentemente, dove ha detto:

“ Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Alessandro Basciano non deve ostacolarla. Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto lui, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Forse è troppo per lui”.