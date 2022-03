GF Vip, colpo di scena: pesantissime accuse proprio per lui | Finisce in tribunale

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito a diversi scontri. Uno che ha fatto davvero scalpore è stato quello tra due amatissimi concorrenti, ora però se la dovranno vedere in tribunale: scopriamo di più.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata molto discussa soprattutto per il fatto che alcuni concorrenti hanno utilizzato frasi poco eleganti e davvero inopportune davanti a milioni di telespettatori. Le liti non sono mai mancate e in particolare due vipponi hanno deciso di agire per vie legali: ecco cosa è accaduto.

GF Vip, il terribile scontro

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip abbiamo visto l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. I due hanno dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia al televoto, per volere del pubblico.

Ma prima di uscire dalle mura di Cinecittà, hanno avuto un duro scontro in diretta davanti a milioni di telespettatori. Nel dettaglio, il fidanzato di Sophie Codegoni ha accusato l’attrice di essere stata protetta dalla regia perché durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, Nathaly ha pronunciato delle frasi davvero irripetibili.

Dopo la forte lite, la Caldonazzo, attraverso il suo profilo social, ha annunciato di voler agire per vie legali contro Basciano, a causa delle forti accuse che ha ricevuto durante la scorsa puntata: ecco cosa è accaduto.

Nathaly denuncia Alessandro Basciano | Impensabile

Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano, due protagonisti amatissimi e molto discussi dal pubblico di Canale 5. Senza dubbio la loro eliminazione ha davvero scosso tutti, ma anche fuori dalle mura di Cinecittà i due stanno regalando diverse dinamiche.

Nelle scorse ore si sono resi protagonisti di una discussione davvero molto accesa. Il fidanzato di Sophie Codegoni sostiene che l’attrice ha pronunciato delle frasi razziste che la regia avrebbe censurato per “proteggerla” dalla squalifica immediata.

La donna ha subito smentito le dichiarazioni di Alessandro, ma il ragazzo ha promesso di indagare per ritrovare queste famose clip. I due hanno avuto una discussione davvero accesa, che ha scatenato una gigante polemica.

Nathaly, però, ora che è uscita dalla casa più spiata d’Italia vuole querelare il deejay. La notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e tantissimi utenti stanno ancora aspettando la risposta di Basciano al gesto dell’attrice. Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare per scoprilo.