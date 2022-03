UeD, Tina non si trattiene e lancia la bomba: “Armando si sposa” | VIDEO

Tina Cipollari non si trattiene e sgancia la bomba: Armando Incarnato si sposa. Ecco che cosa è successo nel salotto di Maria De Filippi.

Armando Incarnato pronto a convolare a nozze? La verace opinionista Tina Cipollari ha lanciato la bomba: di cosa si tratta? e perché queste affermazioni sono uscite fuori dalla sua bocca? Tutti i dettagli.

Tina Cipollari sgancia la bomba su Armando Incarnato

Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza Tina Cipollari. La verace vamp da oltre vent’anni siede sulla sua sediolina in veste di opinionista. Forse non lo sapete, ma l’ex moglie di Kikò Nalli è stata la prima tronista e la prima corteggiatrice della prima edizione di Uomini e Donne.

Per la sua simpatia, la sua lingua tagliente e la battutina sempre pronta, Maria De Filippi si è innamorata di lei e anche dopo la fine della sua esperienza come protagonista di Uomini e Donne l’ha voluta in trasmissione insieme a Gianni Sperti.

Sempre combattiva e mai silenziosa, la verace vamp è pronta ogni giorno a controbattere e ad esprimere la sua opinione. Proprio lei, nel corso dell’ultima puntata di UeD, ha lanciato una bomba che ha sconvolto tutti: Armando Incarnato si sposa. Il pubblico è rimasto senza parole.

Armando incarnato si sposa

Tina Cipollari non si risparmia e nell’ultima puntata di Uomini e Donne i telespettatori hanno assistito ad una bomba clamorosa. La vamp viterbese ha annunciato che Armando Incarnato è pronto alle nozze. Ma cosa sta succedendo? Che cosa ci siamo persi?

Il cavaliere partenopeo sta conoscendo una dama. Dopo la lite con Matteo Ranieri e le discussioni con Denise, l’imprenditore campano ha deciso di concentrarsi su dame della sua età.

Armando Incarnato è stato più volte, a centro studio, sommerso da critiche e polemiche. Nonostante sia presente in trasmissione da tanti anni ed abbia conosciuto tantissime donne, non è mai riuscito a trovare la dolce metà, forse perché troppo esigente o come pensano alcuni, perché in realtà vuole semplicemente ottenere notorietà.

Intanto, la Cipollari mette tutti a tacere affermando che Incarnato si sposa. In tanti hanno iniziato a riportare questa frase citata da Tina durante la puntata di UeD e sono emersi una marea di dubbi a riguardo.

Ovviamente si tratta di un’altra battutina della verace opinionista che ha voluto ironizzare sull’abbigliamento del cavaliere che in puntata si è presentato con una giacca bianca che ricordava tanto un abito nuziale.

Il pubblico è scoppiato in una fragorosa risata e anche Incarnato, che di solito mette sempre il muso di fronte alle battute vivaci della verace opinionista, l’ha applaudita e ha sorriso. Insomma, Armando ancora non è pronto a convolare a nozze ma intanto l’abito è già nel suo armadio.