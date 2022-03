By

Uomini e Donne, il dating show più amato dai telespettatori di Canale 5. Nella trasmissione, potrebbe salire sul trono un volto che già conosciamo. Lui è molto amato e noto al pubblico: scopriamo di chi si tratta.

A Uomini e Donne la ricerca dell’amore o di nuove amicizie mette sempre a dura prova i protagonisti della trasmissione. Può capitare di trovare l’amore di una vita, ma accade anche il contrario.

In questa edizione del dating show di Canale 5, abbiamo visto tantissime difficoltà nel percorso del tronista Matteo Ranieri, infatti, Maria De Filippi sembra aver scelto già un sostituto: scopriamo di chi si tratta.

Il futuro di Matteo Ranieri a Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, il futuro a Uomini e Donne di Matteo Ranieri è molto incerto, dato che le sue corteggiatrici, continuano ad andarsene e il suo percorso lo sta portando ad avere tanti dubbi.

Si esclude che possano scendere nuove ragazze dato che il suo trono potrebbe prolungarsi per molto, infatti, la possibilità che a breve possa dire per sempre addio al programma è davvero alta.

Se il giovane genovese dovesse abbandonare il suo trono, Maria De Filippi sa già come sostituirlo. Nelle scorse ora è spuntato il nome di un ragazzo, molto noto al pubblico di Uomini e Donne: scopriamo di chi si tratta.

Maria De Filippi con chi sostituirà Matteo Ranieri? Spunta un nome inaspettato

Nei prossimi giorni, Maria De Filippi potrebbe presentare al pubblico il nuovo tronista che affiancherà Luca Salatino. Secondo le ultime indiscrezioni, il candidato alla poltrona rossa del dating-show di Canale 5, potrebbe essere l’ex corteggiatore di Andrea Nicole, Alessandro Verdolini.

Quest’ultimo è stato la non scelta della famosa tronista, perché lei ha deciso di uscire dal programma con Ciprian e la loro storia procede a gonfie vele. Stando agli ultimi rumors, Maria De Filippi avrebbe in mente anche un altro tronista, non affatto sconosciuto.

Stiamo parlando di Nicola Pisu, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Quest’ultimo, è rimasto scottato dal flirt che ha avuto con Miriana Trevisan all’interno della casa più spiata d’Italia, proprio per questo la De Filippi vorrebbe dargli l’opportunità di incontrare la persona giusta.

Purtroppo, non abbiamo ancora tante informazioni su queste indiscrezioni e ricordiamo che sono solo voci e nessuno ha mai confermato o smentito questi rumors. Per scoprire cosa accadrà, non ci resta che aspettare di vedere le prossime puntate.