Omicidio Ilenia Fabbri, l’ex marito e il sicario condannati all’ergastolo: alla figlia 2 milioni di risarcimento

La Corte d’Assise di Ravenna ha condannato Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri all’ergastolo per l’omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa il 6 febbraio dello scorso anno a Faenza.

Alla figlia della donna, Arianna Nanni, andranno 2 milioni di euro di risarcimento per danni materiali. Presenti in aula entrambi gli imputati. La deposizione delle motivazioni della sentenza è attesa nei prossimi 90 giorni.

Il delitto di Ilenia Fabbri e la confessione di Barbieri

Erano da poco trascorse le 6 del mattino del 6 febbraio 2021 quando al comando dei carabinieri di Faenza giunse la telefonata di Arianna Nanni, 20 anni, che chiedeva aiuto per sua madre, Ilenia Fabbri.

La ragazza aveva appena lasciato la casa della madre, per andare col padre ad acquistare un’auto a Lecco, quando l’amica che era rimasta a dormire da Ilenia l’aveva chiamata per dirle di aver sentito un gran trambusto in casa.

Quando Arianna tornò nella casa di via Corbara a Faenza, carabinieri e polizia erano già sul posto: Ilenia Fabbri era stata uccisa a coltellate, quella letale al collo, dopo una violenta colluttazione col suo killer, come dimostravano le macchie di sangue presenti in casa e le urla che l’amica di Arianna aveva sentito.

Tre settimane dopo il delitto la svolta inaspettata in quello che sembrava un giallo senza soluzione. Venne fermato l’assassino di Ilenia Fabbri, Pierluigi Barbieri, 54 anni, soprannominato da tutti “lo zingaro”.

A dargli mandato di uccidere la 46enne era stato il marito della vittima, Claudio Nanni, che quella mattina, secondo l’accusa, si era recato con la figlia a Lecco proprio per crearsi un alibi.

Killer e mandante condannati all’ergastolo

L’epilogo della prima fase del processo a carico di Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri si è concluso con una condanna all’ergastolo per entrambi gli imputati, con l’accusa di omicidio pluriaggravato in concorso, come riferisce Fanpage.

Occorreranno 90 giorni per la deposizione delle motivazioni. Intanto, i legali dei due imputati hanno già annunciato il ricorso.

Ilenia Fabbri: Condannati all’ergastolo l’ex marito Claudio Nanni e per Pierluigi Barbieri, l’esecutore reo confesso del delitto. La sentenza della Corte d’Assise di #Ravenna per la donna uccisa a #Faenza il 6 febbraio dello scorso anno.#chilhavisto → https://t.co/53xLVMic8e — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) February 28, 2022

Claudio Nanni ha sempre negato di aver commissionato il delitto a Barbieri. L’uomo ha infatti spiegato di aver chiesto al 54enne di spaventare la sua ex moglie, in cambio di 2mila euro in contanti.

Barbieri, dal canto suo, ribadisce la richiesta fatta da Nanni: l’ex marito di Ilenia voleva che la donna morisse, così da poter chiudere la causa che la vittima aveva intentato con lui per degli stipendi non percepiti quando Ilenia lavorava per lui.

Per la figlia di Nanni e Ilenia Fabbri è stato disposto un risarcimento di 2 milioni di euro di danni materiali.