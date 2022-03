Moneta 2 euro “a 2 teste”: bella, rara e vale una fortuna | Se ne trovano tante nei salvadanai

Questa moneta da 2 euro vale davvero una fortuna, di questo tipo se ne trovano spesso nei vecchi salvadanai. Ecco tutti i dettagli per aiutarvi ad identificarla.

Vi è mai capitato di guardare una moneta e pensare che potesse in qualche modo valere più del suo stesso valore originario. Ebbene si, come ben saprete le vecchie monete hanno ormai raggiunto un valore economico incredibilmente alto. Vi sono infatti anche alcune banconote dei vecchi tempi che ad oggi potrebbero cambiare completamente la vita di una persona.

La maggior parte delle volte però chi possiede queste monete rare in realtà non si rende neanche conto del guadagno effettivo che potrebbero racimolare. Dovete sapere infatti che ogni moneta, come ogni banconota, ha delle caratteristiche quasi impercettibili che la rendono incredibilmente unica.

Molti sono infatti i collezionisti alla ricerca di questi pezzi rari, i quali pagherebbero oro colato pur di averle. Inoltre dovete sapere che solitamente queste vengono utilizzate per omaggiare persone o eventi che hanno letteralmente cambiato la storia. In questi ultimi tempi ad esempio è stata creata una moneta per tutti omaggiare tutti i medici che hanno rischiato la propria vita in corsi durante la pandemia.

Questa moneta da 2 euro con “2 facce” potrebbe vale davvero una fortuna!

Queste monete inizialmente potrebbero apparire bizzarre poiché solitamente chi non è un particolare appassionato al mondo del collezionismo non tende a notare questi incredibili dettagli. Da oggi in poi però vi converrà prestare sempre attenzione poiché perfino un semplice errore di battitura potrebbe stravolgervi economicamente la vita. La moneta in questione è in realtà facilmente riconoscibile perfino da occhi inesperti, vi sono svariate versioni.

Una di queste è ad esempio proprio la moneta che porta due grandi volti della storia, ovvero Charles De Guelle e Konrad Adenauer. Sulla quale, nella parte anteriore, oltre al ritratto dei due, vi sono presenti anche alcune scritte, ovvero: “Trattati dell’Eliseo”. Quest’ultima viene scritta in francese sulla parte alta della moneta ed in tedesco sulla parte bassa. È in Fior di Conio e vale circa 15€.

Un’altra moneta che potreste trovare nei vecchi salvadanai è proprio quella dedicata a Guglielmo Alessandro e la sua consorte Beatrice. Il volto dell’uomo viene sottoposto a quello della donna ed è stata realizzata nel 2013 per omaggiare la loro incoronazione. Sul contorno della moneta infatti troviamo la scritta: Willem-Alexander der Nederlanden”. La moneta olandese con il tempo ha subito alcune variazioni ma in entrambe le versioni effettive il suo valore è di circa 10€.