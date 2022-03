Michelle Hunziker, incubo senza fine nel cuore della notte: È dovuta scappare via

By

Michelle Hunziker si trova dall’altra parte del mondo insieme alle figlie e attraverso i social ha raccontato dell’incredibile incubo senza fine vissuto nel cuore della notte. Le sue parole sono da brividi.

Michelle Hunziker lascia l’Italia e vola dall’altra parte del mondo

Michelle Hunziker ha deciso di lasciare l’Italia e di volare dall’altra parte del mondo. La conduttrice svizzera, reduce dal successo ottenuto con Michelle Impossible, la trasmissione che è andata in onda su Canale 5 con due episodi che hanno celebrato i suoi 25 anni di carriera, ha deciso di concedersi una breve vacanza per ricaricare le batterie.

È stato un periodo abbastanza complicato, questo, per Michelle che ha dovuto fare i conti con il doloroso divorzio dal marito Tomaso Trussardi. Dopo 10 anni d’amore, i due hanno deciso di dividere definitivamente le loro strade.

La conduttrice, per allontanare tensione e cattivi pensieri, ha fatto le valigie e con alcune amiche e le figlie, Sole e Celeste, è volata alle Maldive. Proprio mentre si trova in vacanza, è accaduto qualcosa di terribile: un incubo senza fine nel cuore della notte l’ha sconvolta.

L’incubo della conduttrice

Il 2022 non è iniziato, almeno da un punto di vista sentimentale, nel migliore dei modi per la Hunziker. Il 18 gennaio, la conduttrice, attraverso un comunicato affidato all’Ansa, ha annunciato all’Italia la sua separazione da Tomaso Trussardi.

Dopo 10 anni d’amore e due figlie, la showgirl e l’impresario di moda hanno deciso di dirsi addio. Ancora non sono chiare le ragioni che li hanno portati a separarsi ma entrambi vogliono che continuino a rimanere private.

Da un punto di vista professionale, invece, come sempre Michelle sta decollando. Reduce dal successo di Michelle Impossible, ha deciso di volare dall’altra parte del mondo per concedersi una vacanza in compagnia delle sue figlie.

Attualmente si trova alle Maldive in un resort di lusso e proprio qui le è successo qualcosa che l’ha fatta sentire male. La conduttrice ha raccontato, attraverso i social, di non riuscire a fare a meno di pensare alla terribile situazione che sta accadendo agli ucraini:

“Mi sono svegliata con degli incubi, sentivo piangere i bambini, donne e uomini nel sonno… provo disagio ad essere in vacanza. So che non posso cambiare le cose ma sento un senso di impotenza”.

La svizzera condivide dunque con i suoi follower un incubo vissuto nel cuore della notte e che l’ha terrorizzata. Michelle da sempre si definisce una paladina sociale che combatte contro violenze, guerre e discriminazioni e il terribile conflitto tra Russia e Ucraina l’ha particolarmente colpita.