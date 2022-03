“Michelle e Trussardi ci hanno preso in giro” | Eros porta tutta la verità a galla

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno preso tutti in giro. La verità viene fuori grazie a Eros Ramazzotti. Ecco che cosa sta succedendo tra i protagonisti del gossip di queste settimane.

È tutta una farsa quella organizzata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? A parere di molti l’ex coppia ha preso in giro tutti. Eros Ramazzotti porta a galla la verità. Ecco i dettagli.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno preso tutti in giro

Il 18 gennaio 2022 Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, attraverso un comunicato, annunciavano a tutta Italia la fine del loro matrimonio. Dopo 10 anni d’amore e due splendide figlie, la conduttrice svizzera e l’impresario di moda decidono di separarsi e dividere definitivamente le loro strade.

Le ragioni che hanno portato alla fine della loro relazione sono diverse ma ancora incerte. Si parla di tradimenti, di progetti lavorativi e amicizie non condivise, ma la verità la conoscono soltanto i diretti interessati.

Spunta però una notizia che lascia tutti basiti e che finalmente chiarisce molti dubbi: Michelle e Tomaso ci hanno preso in giro. Il loro matrimonio non è finito qualche settimana fa bensì più di un anno fa. Ecco i dettagli.

Eros Ramazzotti riporta a galla tutta la verità

Dagospia ha lanciato una notizia bomba: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno preso tutti in giro. Il 18 febbraio hanno deciso di rendere pubblica una decisione presa all’incirca un anno fa.

Secondo per l’appunto Roberto D’Agostino, Trussardi avrebbe raccontato ad un’importante filiera di tessuti italiani, la Filo, che il matrimonio tra lui Michelle era finito già da un anno. La ragione? La complicità riemersa tra la conduttrice svizzera e il cantante Eros Ramazzotti.

Tomaso ed Eros non sono mai andati particolarmente d’accordo. In un’intervista concessa al Corriere della sera, l’imprenditore di moda aveva dichiarato:

“Meglio che ognuno stia al suo posto. Già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando durante un’intervista con Pio e Amedeo alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘a letto con me non rideva’”.

Eros, tra l’altro, ha partecipato a Michelle Impossible, il programma in due puntate condotto da Michelle Hunziker che ha celebrato i 25 anni di carriera. In quell’occasione, la conduttrice svizzera e l’ex marito non soltanto si sono abbracciati ma si sono scambiati anche pubblicamente un bacio.

Insomma, sembra proprio che non solo Eros sia una delle cause che ha portato alla fine del matrimonio di Michelle e Tomaso ma anche il motivo grazie al quale tutta la verità è finalmente uscita fuori… difatti, molti sono convinti questa storia sia venuta alla luce solo adesso per via del bacio tra Michelle ed Eros, che pare abbia infastidito un pò troppo Trussardi.

La verità è che nessuno sa con certezza come mai sia stato annunciato con clamore un matrimonio finito già da un anno.