“Letizia di Spagna non indossa più la fede nunziale”, nuovo scandalo nella casa reale

Scandalo a palazzo reale spagnolo: Letizia Ortiz non indossa più la fede nunziale. È crisi con Filippo VI? I sudditi sono preoccupati.

C’è aria di crisi tra Letizia di Spagna e Filippo? La sovrana ha tolto la fede nunziale. Vediamo che cosa sta succedendo al palazzo reale.

Letizia e Filippo, storia di un grande amore

Correva l’anno 2004 e in un maggio molto caldo, Filippo di Spagna, principe delle Asturie, convolava a nozze con Letizia Ortiz, ex giornalista e conduttrice televisiva. La attuale Regina consorte di Spagna non è mai stata ben vista a corte per via del suo passato turbolento e di una precedente matrimonio finito bruscamente.

Tuttavia, nonostante chiacchiere e pettegolezzi, l’amore tra Filippo e Letizia dura da oltre 16 anni. La coppia reale ha due splendide figlie, Leonor e Sofia che somigliano tanto alla bellissima mamma.

Rispetto ad altre sovrane, per esempio Kate Middleton, della quale Letizia è molto amica, la Ortiz non ha mai rinunciato al suo animo ribelle e rivoluzionario. Anzi, più volte ha violato il protocollo reale mantenendosi coerente con il suo modo di essere e di fare.

Filippo e la Ortiz stanno dunque insieme da tanti anni e si amano alla follia. Tuttavia una notizia è iniziata a circolare sui social preoccupando i sudditi: la sovrana ha tolto la fede nuziale. Che ci sia crisi con il consorte?

La regina di Spagna toglie la fede nuziale

Letizia e Filippo si sono fidanzati nel 2003 e sono convolati a nozze invece nel 2004, nella cattedrale dell‘Almudena. Per chiederla in sposa, il principe delle Asturie aveva regalato alla bellissima ex giornalista un anello super costoso dal valore di 35.000 euro.

Modello disegnato dal famoso designer spagnolo Suarez, è composto da diamanti a cerchio intagliati e incastonati in platino, un colore che rispecchia la purezza dei materiali. La sovrana ha indossato questo prezioso monile solo il giorno delle sue nozze dopodiché questa fedina è scomparsa dal suo dito. Come mai?

In alcune interviste, posta dinanzi a questo interrogativo curioso, la regnante aveva spiegato la ragione: per via delle continue strette di mano ai ricevimenti, l’anello, le aveva provocato tagli e ferite alla mano. A quanto pare questa non è però la vera ragione.

Due giornalisti spagnoli, esperti di reali, in una biografia dedicata al re Filippo, hanno affermato che, dietro l’acquisto di questo costoso gioiello, c’è un retroscena inedito.

Sembra infatti che l’anello sia stato scelto dal re Felipe ma ritirato da suo cognato, Iñaki, che lo avrebbe pagato con la carta di credito aziendale Nòos, una compagnia per la quale lavorava e a causa della quale è finito anche in prigione per alcune frodi. Si dice che la sovrana non voglia indossare questo gioiello perché comprato con soldi sporchi.