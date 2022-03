Isola dei Famosi, Ilary ‘ruba’ il personaggio chiave di UeD a Maria: in gioco cifre assurde

By

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per terminare e manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi vorrebbe nel suo cast un noto personaggio del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

L’Isola dei Famosi sta tornando su Canale 5 e andrà in onda a breve il 21 marzo 2022. Al timone ci sarà Ilary Blasi e con lei due nuovi opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. A guidarla dall’Honduras vedremo lo storico inviato, Alvin. Il cast è quasi pronto ma sapete chi desidera a tutti i costi la moglie di Totti? Non ci crederete mai: ecco chi è.

L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ruba il personaggio a UeD

Il cast de L’Isola dei Famosi sta prendendo forma e sul web si leggono già le prime indiscrezioni sui concorrenti ufficiali. Al momento ci sono tanti nomi in ballo, i più attesi sono Guendalina Tavassi che potrebbe partecipare insieme a suo fratello Edoardo e anche i fratelli Rodriguez.

Insomma, dei volti noti e conosciuti soprattutto nel mondo dei reality. Ma nelle scorse ore, è spuntato fuori un nome che ha fatto molto scalpore sul web. Stiamo parlando di quello di un noto volto del dating show di Canale 5, ovvero quello della dama più amata e discussa di Uomini e Donne.

Avete capito di chi si tratta? Stiamo proprio parlando di Gemma Galgani, l’acerrima nemica di Tina Cipollari. Ilary Blasi vorrebbe lei nel cast de L’Isola dei Famosi. Ma ha accettato di partecipare? scopriamolo insieme.

Gemma Galgani a L’Isola dei Famosi? La cifra assurda

Per partecipare a L’Isola dei Famosi, Gemma Galgani dovrebbe abbandonare momentaneamente il parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. Proprio per questo, la famosa dama avrebbe rifiutato l’offerta di Ilary Blasi.

Un’offerta che sarebbe valsa un cachet d’oro. Sapete quanto? La cifra è davvero assurda, si parla di 30mila euro a settimana, un compenso incredibile. Ovviamente sono solo indiscrezioni e la diretta interessata non ha né confermato e nemmeno smentito.

Inoltre, sembra che ci sarebbe stata una lunga trattativa nel corso di questi ultimi mesi, ma non c’è stato nulla da fare. Gemma Galgani non vuole proprio rinunciare a Uomini e Donne, anche se i telespettatori avrebbero veramente apprezzato la sua presenza in Honduras.

Secondo alcune voci, la dama del noto dating show di Canale 5, avrebbe rifiutato di diventare una naufraga anche perché ha paura di incontrare il suo ex storico, Giorgio Manetti.