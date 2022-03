“È malata”, lo spaventoso scoop su Meghan Markle: sparita da 3 lunghi mesi

Meghan Markle preoccupa tutti. Arriva uno scoop clamoroso sulla moglie del principe Harry. Ecco perché è sparita da tre lunghi mesi.

Da oltre 104 giorni non si hanno notizie di Meghan Markle. La duchessa del Sussex è scomparsa dai radar e a quanto pare la ragione è legata a importanti problemi di salute. Vediamo che cosa le sta succedendo.

Meghan Markle sparita dai riflettori

Che fine ha fatto Meghan Markle? Questa è la domanda che si stanno facendo da un po’ di mesi i fan della coppia composta dall’ex attrice americana e dal principe Harry.

Harry e Meghan si sono dunque trasferiti oltreoceano e ancora tutt’oggi continuano a vivere in California. I due sono più innamorati che mai e hanno messo su famiglia. Sono genitori di due splendidi bimbi, Archie e Lilibet.

Mentre nel Regno Unito, William e Kate sono sempre sotto l’occhio vigile dei riflettori e costantemente al centro dell’attenzione, non accade la stessa cosa con Harry e Meghan. In particolare, a destare preoccupazione è proprio la duchessa del Sussex che da oltre 104 giorni ha fatto perdere le tracce di sé.

La moglie di Harry è malata

Arriva una notizia che ha sconvolto tutti, uno scoop clamoroso che riguarda Meghan Markle. La duchessa del Sussex è sparita da oltre 3 mesi e di lei non si hanno più tracce. Non è più apparsa in nessun evento pubblico né tantomeno è stata paparazzata in giro per il mondo.

Che cosa le è successo? Voci di corridoio dicono che ha la duchessa del Sussex sia ammalata e che stia affrontando le conseguenze terribili di disturbi alimentari. Come ha dichiarato un esperto di gossip reali, la Markle ha sempre avuto un rapporto complicato con il suo corpo.

Le sue due gravidanze sono state segnate dalla paura di ingrassare e di non riuscire a ritornare al suo peso forma. Per settimane si è parlato anche di una presunta terza gravidanza che Harry e Meghan vogliono tenere per il momento nascosto.

Ma ribadiamo si tratta solo di ipotesi. Intanto Harry anche in recenti interviste rilasciate ai mass media internazionali non parla della sua dolce metà e questo suo silenzio desta ulteriore preoccupazione tra i fan dell’amatissima coppia.