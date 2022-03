“Charlene di Monaco farà la fine di Grace Kelly”, per Alberto il dramma si ripete

Il dramma si ripete: Charlene farà la fine di Grace Kelly. Alberto II rischia grosso. Una nuova batosta in arrivo per il regnante di Monaco.

Ulteriore colpo per il sovrano di Monaco. Alberto II questa volta rischia davvero grosso. Charlene proprio come Grace Kelly. Ecco che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi.

Charlene di Monaco sorprende tutti con una drastica decisione

Tra i membri delle famiglie reali più chiacchierate e discusse del mondo, vi è sicuramente Charlene di Monaco. Da oltre un anno la moglie di Alberto II sta facendo preoccupare i sudditi non soltanto di Monaco ma di diverse nazioni per le sue condizioni di salute.

A causa di una brutta infezione che ha colpito naso, gola e orecchie intaccando persino il cervello, è stata ricoverata per oltre 8 mesi in Sudafrica. Poi è ritornata per qualche giorno a Monaco per riabbracciare i suoi gemellini Jacques e Gabriella ma a causa di un esaurimento psicofisico è stata ricoverata in una clinica a Lugano.

Ancora oggi si trova in Svizzera, in una struttura che costa ben 130.000 euro a settimana, finanziata personalmente da Alberto II. Tutti si augurano che presto possa fare ritorno a Monaco ma a quanto pare non è nelle intenzioni di Charlene rientrare a palazzo reale. Anzi, la principessa avrebbe preso una drastica decisione.

Dura batosta per Alberto II

La principessa Charlene non ha intenzione di ritornare a Monaco. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla regnante, la moglie di Alberto II avrebbe intenzione di rimanere in Svizzera dopo aver portato però con se i figli.

La sua idea è di attuare, nel più breve tempo possibile, un trasferimento dei gemellini da Monaco a Lugano. La lontananza dai suoi affetti più cari ma soprattutto dai suoi pargoletti, non la aiuta a guarire. Alberto che fine farà? La principessa avrebbe chiesto al consorte di viaggiare, ogni volta che preferisce, per raggiungerli in Svizzera e vedere i gemellini.

Si preannuncia dunque un divorzio della coppia reale? Per il momento non è dato saperlo ma il sovrano di Monaco, nelle interviste, sempre più raramente parla della sua consorte e in più occasioni è stato beccato anche in compagnia dell’ex compagna Nicole Coste che, settimana dopo settimana, si avvicina sempre di più a palazzo reale.

Intanto una profezia sembra avverarsi: Charlene di Monaco farà proprio come la compianta Grace Kelly. La mamma di Alberto II in passato aveva lasciato il marito Ranieri per trasferirsi a Parigi con la scusa che la principessa Stephanie dovesse concludere i suoi studi lì.

Proprio nella capitale francese, Grace Kelly è rinata. Che Charlene abbia intenzione di seguire l’esempio della suocera?