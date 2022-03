Amici, violentissima lite tra i 2 cantanti: “Finiscono faccia a faccia” | VIDEO

Scoppia una violentissima lite all’interno della casetta di Amici, i due cantati perdono le staffe e finiscono faccia a faccia. Tutti i dettagli su quanto accaduto fra i due.

Questi ultimi giorni sono particolarmente importanti, per tutti coloro che attualmente si trovano all’interno della casetta del rinomato programma, poiché influenzeranno incredibilmente sulla decisione definitiva dei professori. Per questo motivo infatti sono ore decisive per loro, ogni minimo comportamento potrebbe ribaltare completamente la situazione. Alcuni giovani talenti sono molto in ansia poiché, dopo un duro lavoro e molti sacrifici fatti, non sono pienamente convinti di poter arrivare al serale.

Momentaneamente sono ancora numerosi gli allievi e che nonostante gli sforzi non hanno ottenuto la maglia dorata che li spedisce direttamente al serale, ovvero la parte più importante del loro percorso intrapreso ormai molti mesi fa. Ebbene, questo ha creato molti dissapori fra i concorrenti, i quali non si trovano completamente d’accordo con le scelte fatte dagli stessi professori.

La tensione è ormai evidente ed anche un singolo sbaglio di troppo può far sì che un allievo torni a casa nell’immediato. Uno dei cantanti più amati dal pubblico del talent è proprio Alex, il quale non si è mai mostrato completamente davanti alle telecamere. Grazie al suo trascorso con l’ex ballerina del programma Cosmary, eliminata qualche settimana fa, il ragazzo ha acquisito autostima e sicurezza.

Alex si scaglia contro un altro cantante di Amici, scatenando una rissa nella casetta

Come vi abbiamo già anticipato il cantante è molto cambiato dall’inizio del programma, le sue amicizie però sono comunque rimaste invariate. Il gruppo di ragazzi che ha varcato la soglia della porta della casetta insieme è tuttora molto affiatato, Alex ovviamente ne fa parte.

Alcuni concorrenti però sono stati squalificati inaspettatamente e per questo motivo vi sono oggi presenti dei volti nuovi che non hanno vissuto a pieno il percorso vissuto all’interno del programma. Uno di questi è proprio Calma. Non è di certo la prima volta che il cantante Alex si scaglia contro di lui giudicandolo e criticandolo pesantemente poiché i suoi modi di fare ed il suo lavoro non sono affatto apprezzati da parte sua.

D’altro canto, neanche Calma prova una simpatia nei suoi confronti ed anzi continua a stuzzicarlo inutilmente. Nelle ultime ore si è scatenato letteralmente il putiferio poiché Calma ha sbagliato durante l’esibizione davanti a tutti i professori, successivamente si è giustificato dando la colpa all’agitazione ed al nervosismo.

Questa sua “scusa” però non è stata affatto gradita da Alex, il quale si sarebbe aspettato che, a suo dire, il ragazzo si sarebbe preso la responsabilità delle sue azioni ammettendo semplicemente di aver sbagliato senza alcuna scusa. I due cantanti hanno iniziato quindi a scontrarsi litigando pesantemente. I dissapori continuano ad aumentare e, i due pare che non riescano più a trovare un punto d’incontro senza prima far scoppiare una rissa.