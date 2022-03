Amici, scoop: “Maria tenta il colpaccio” | Ingaggia anche la dolce metà di Stefano

Amici, scoop clamoroso. Maria De Filippi tenta il colpaccio: vuole anche lei accanto a Stefano di Martino.

Maria De Filippi vuole lei ad Amici: che scoop!

Il serale di Amici sta per iniziare. La data ormai è certa: il 19 marzo 2022 avrà inizio il primetime tanto atteso dai telespettatori. Gli allievi seduti dietro i banchi della famosa accademia continuano ancora a scontrarsi a colpi di stacchetti e inediti per aggiudicarsi la maglia dorata che rappresenta la chiave per accedere in prima serata.

Per il momento, il 19 marzo indosseranno la maglia del serale Alex, Aisha, John Eric, Sissi, Dario, Serena, Albe e Michele ma loro, si aggiungerà però ancora qualche altro allievo. Il serale si preannuncia già scoppiettante e ricco di colpi di scena. Maria De Filippi sta lavorando da diversi mesi per sorprendere il pubblico.

Ancora incerti i nomi dei giurati ma si vocifera la moglie di Maurizio Costanzo abbia scelto Giorgia, Giulia Michelini e Stefano De Martino. Ma non è tutto. La conduttrice vuole tentare un ulteriore colpaccio: proprio la dolce metà dell’ex ballerino di Amici potrebbe far parte della giuria come ospite speciale.

La dolce metà di Stefano De Martino al serale di Amici

Grande trepidazione per i giurati dell’ edizione 2021/2022. Tra i giudici dovrebbero essere confermati la cantante Giorgia, l’attrice Giulia Michelini e Stefano De Martino. Ma la moglie di Maurizio Costanzo potrebbe sorprendere tutti aggiungendo un’altra poltrona alla giuria su cui far sedere un’amatissima showgirl: Belen Rodriguez.

Ebbene sì, si mormora che la conduttrice più amata di Mediaset voglia proprio la showgirl argentina al serale di Amici come ospite d’onore. Nonostante Belen sia impegnata con la conduzione delle Iene insieme a Teo Mammucari, il programma però sembra non decollare e pare che la De Filippi voglia concedere un riscatto alla bella argentina ospitandola nella sua trasmissione.

Non è la prima volta che Maria ospita Belen ad Amici. Già nell’edizione numero 11 è stata la prima donna del team dei professionisti di ballo. Per il momento queste sono solo voci di corridoio ma i fan si augurano che effettivamente Belen possa essere presente al serale di Amici, e magari ricongiungersi con Stefano proprio nello studio che li ha fatti incontrare.