UeD, rissa tra i tronisti di Maria: “Gli ha rubato la ragazza” | Da non credere

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Nelle scorse ore è accaduto l’impensabile, due tronisti si sono scontrati ferocemente perché si è formato un triangolo amoroso davvero inaspettato: scopriamo di più.

Nelle scorse ore è accaduto l’impensabile tra due volti molto noti e amati di Uomini e Donne. In particolare, fuori dal programma due ex tronisti hanno litigato per la scelta di uno di loro. Nessuno si sarebbe mai aspettato nulla del genere: scopriamo di più.

UeD, lite tra due ex tronisti: ecco cosa è successo

Vi ricordate il trono di Matteo Fioravanti e Joele Milan? Quest’ultimo fu cacciato dal programma perché ingannò la redazione di Uomini e Donne, insieme alla sua corteggiatrice Ilaria Melis.

Invece, il primo uscì dal programma con la bellissima Noemi Baratto. Purtroppo, dopo pochi mesi i due si sono lasciati e la loro storia è naufragata definitivamente. Ma ora la 22enne napoletana si sta frequentando con Joele.

Avete capito bene, infatti, nelle scorse ore in rete è diventato virale un video di Joele e Noemi che si baciano appassionatamente in discoteca. Un filmato che ha lasciato il pubblico di Uomini e Donne di stucco, ovviamente non poteva mancare la reazione di Matteo Fioravanti che non ha reagito affatto bene: scopriamo di più.

La reazione di Matteo Fioravanti

Matteo avrebbe preferito non commentare ciò che è accaduto, ma è stato inevitabile proprio per questo, non ha nascosto la delusione che sta provando nei confronti della coppia, infatti, ha detto:

“Vi auguro di guadagnare qualche follower, di apparire un po’ sui social. Per il resto, tanti auguri alla nuova coppietta, fate i bravi, fate le cose per bene stavolta.”

Dopo le parole dell’ex tronista, Amedeo Venza, noto esperto di gossip e amico di Joele, ha condiviso un video in cui Matteo baciava un’altra ragazza dopo pochi giorni dalla rottura con Noemi. Quest’ultima, infatti, ha scritto sui social:

“Mi sono sempre stata zitta perché altrimenti non avete idea di quante ne avrei dette e continuerò a farlo perché provo una sorta di tenerezza per le persone che parlano parlano quando dovrebbero solo tacere per le figure di m…”

Anche Joele ha detto la sua sulla questione dicendo che lui è impegnato e quando appena avrà un po’ di tempo libero parlerà delle dichiarazioni dell’ex tronista. L’unica che non ha si è espressa è Ilaria Melis, ex corteggiatrice di Milan.