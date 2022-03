UeD, Luca ha un’altra ragazza: cambia tutto nei troni di Maria De Filippi

Cambia letteralmente tutto all’interno dello studio di UeD, il tronista Luca ha in realtà un’altra ragazza, Maria De Filippi non ci crede. Tutti i dettagli su quanto accaduto.

Come ben saprete il programma offre a tutti le stesse possibilità. All’interno della studio nelle ultime settimane si è scatenato letteralmente il putiferio per via di alcune vicende che vedono come protagonisti indiscussi direttamente i tronisti. Al momento i riflettori sono tutti rivolti verso le presenze maschili, ovvero Matteo e Luca. La situazione del tronista Matteo Ranieri si complica di ora in ora poiché il ragazzo è rimasto praticamente senza alcuna corteggiatrice.

L’unica ragazza realmente intenzionata ad un approccio ed a una conoscenza effettiva con lui attualmente non può presentarsi all’interno dello studio per via di una presunta positività al covid-19. Il ragazzo quindi nelle ultime puntate non si è neanche presentato dal momento che la sua presenza all’interno dello studio sarebbe stata completamente inutile dato che Federica, sua corteggiatrice, non ci sarebbe stata.

Ad attirare l’attenzione del pubblico nelle ultime puntate però non è solo l’assenza del tronista Matteo ma bensì una altro fattore. Come ben saprete sono svariate le corteggiatrici interessate a conoscere meglio ed a iniziare un percorso con il tronista Luca.

Luca ha un’altra ragazza, il trono classico di UeD cambia completamente e Maria non ci crede

Come vi abbiamo già anticipato, a differenza di Matteo, lui è circondato da corteggiatrici che bramano un suo avvicinamento. Attualmente, coloro che hanno attirato la sua attenzione aggiudicandosi così una poltrona sicura nello studio del programma televisivo sono: Lilly e Soraia. Quest’ultima ha creato un po’ di scompiglio nello studio poiché si sarebbe aspettata un bacio dal tronista. Ad aumentare la tensione fra i due è stata una terza persona.

Attualmente la situazione tra i due non è delle migliori e l’entrata di una nuova persona di certo sconvolgerà la corteggiatrice che si sente già pronta ad affrontare una relazione con il tronista, quest’ultimo però ha confessato di non provare gli stessi sentimenti ed ha quindi accettato di conoscere una terza persona. Lei si chiama Alessandra, anch’essa romana proprio come lui.

La sua presenza quindi potrebbe capovolgere incredibilmente la situazione all’interno dello studio e creare inoltre del caos poiché, come vi abbiamo già detto, Soraia è molto affezionata a al tronista. Inoltre perfino Lilly potrebbe essere in disaccordo con le decisioni prese dal ragazzo. Non ci resta quindi che attendere ed assistere all’evolversi della situazione.