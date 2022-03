Sossio di UeD “Dalle stelle alle stalle”: deriso per il suo umilissimo mestiere

By

Sossio Aruta di Uomini e Donne, “dalle stelle alle stalle”. L’ex cavaliere del noto dating show di Canale 5 ha cambiato vita e oggi svolge un lavoro umilissimo a causa del quale è stato deriso. Vediamo di che cosa si tratta.

Sossio Aruta ha cambiato vita. Il compagno di Ursula Bennardo, dopo il Grande Fratello Vip è stato costretto a svolgere un lavoro umilissimo per portare avanti la famiglia.

Tra i personaggi più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne ricorderete sicuramente Sossio Aruta. L’ex calciatore è stato uno dei protagonisti che ha suscitato critiche e polemiche nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi.

Qualche anno fa, proprio alla corte della moglie di Maurizio Costanzo, ha trovato l’amore. Lo sportivo ha lasciato la trasmissione con la dama Ursula Bennardo. Nonostante i due abbiano vissuto anche delle crisi e dei momenti non sempre idilliaci, oggi sono più innamorati che mai e sono genitori di una splendida bambina di nome Bianca.

Sossio, grazie alla fama concessagli da Uomini e Donne, è riuscito a sfondare nel mondo dello spettacolo. Eppure, non vive una situazione economica rosea tanto che, per mandare avanti la famiglia, oggi svolge un lavoro umilissimo.

Qual è l’umile lavoro che svolge l’ex cavaliere di Uomini e Donne

Sossio Aruta ha cambiato completamente vita. La partecipazione al GF Vip non lo ha aiutato a diventare una star del piccolo schermo. L’ex gieffino è già una meteora.

Non ha ottenuto purtroppo il successo sperato e gli introiti economici ottenuti non sono stati sufficienti per poter mantenere la sua famiglia solo con le sue apparizioni televisive. Così, l’ex cavaliere di Uomini e Donne è stato costretto a trovare un altro lavoro.

A parte gli sfottò per il film, apprezzo Sossio perché si sta impegnando: gioca in una squadra di calcio, sta tentando la carriera da allenatore e nel frattempo fa il benzinaio e Ursula lo supporta #uominiedonne pic.twitter.com/iuFTP2Lhdl — Arcani_e_Argatti (@cordismei) February 28, 2022

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo assistito al ritorno graditissimo in studio di Sossio e Ursula. La coppia si è raccontata e proprio parlando della loro vita privata, l’ex cavaliere ha confessato che, nonostante il suo sogno resti sempre quello di giocare a calcio o di diventare un allenatore, per il momento ha dovuto trovare un altro lavoro per prendersi cura della sua famiglia.

Aruta oggi è un benzinaio. Il cavaliere ha affermato che molti, anche sui social, lo hanno deriso per questo umile mestiere che svolge affermando ironicamente che è passato dalle stelle alle stalle. Sossio però si è difeso dichiarando che non c’è nulla di cui vergognarsi e che tutto quello che fa è solo per il benessere della sua famiglia.