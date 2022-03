“La stanno drogando”, come curano la Regina Elisabetta: la notizia fa il giro del mondo | L’oscuro presagio

By

La regina Elisabetta ha contratto il covid-19 e per curarla stanno utilizzando delle sostanze illegali. La notizia sta facendo il giro del mondo e intanto, Buckingham Palace è stato costretto ad intervenire.

Il 20 febbraio la regina Elisabetta ha contratto il covid-19 dopo essere stata a contatto con Carlo e Camilla, anche loro risultati positivi a questo virus. Per la sovrana non c’è stato scampo. È passata ormai una settimana da quando Queen Elizabeth II è rinchiusa nelle sue stanze reali sotto il controllo di una equipe medica che si occupa h24 di lei.

Nei giorni scorsi, i medici di corte hanno fatto sapere che la monarca ha riportato dei sintomi parainfluenzali, che si sente abbastanza debole ma che presto tornerà più in forma che mai.

Intanto, i mass media australiani lanciano una notizia che ha fatto il giro del mondo. Come stanno curando la regina Elisabetta per rimetterla in forze? Con delle ‘droghe’ pericolosissime. Le affermazioni che sono arrivate da alcuni notiziari sono fortissimi, alcuni si sono spinti a dire che la Regina Elisabetta “La starebbero drogando”

Buckingham Palace sotto accusa: il terrore invade la Royal Family

Dopo l’annuncio della positività al covid-19 della monarca inglese, l’equipe medica a disposizione di Queen Elizabeth si è immediatamente mobilitata per prestarle soccorso. La mamma del principe Carlo ha riportato sintomi parainfluenzali ma è ancora debole e non in grado di portare a compimento i suoi doveri istituzionali.

La notizia della sua positività ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche in Australia dove Queen Elisabetta è capo di stato fin dal 1953. Proprio i mass media australiani hanno scatenato il panico.

Alcuni giornalisti, mostrando un servizio che parlava di come stessero curando a Buckingham Palace la regina Elisabetta, ha mostrato delle immagini che mettevano in evidenza la somministrazione dell’ivermectina, un farmaco antiparassitario vietato sia in Australia che nel Regno Unito.

Si tratta di un farmaco veterinario che promette di uccidere il coronavirus in 48 ore. Per la sua pericolosità, è stato vietato in diverse nazioni del mondo.

A seguito di questa notizia che ha scatenato il panico, la redazione di A current affair, il programma televisivo australiano che ha sollevato il polverone mediatico, è intervenuta affermando che si è trattato di un errore di montaggio e che nessuno abbia mai voluto affermare che, questo farmaco vietato in Inghilterra e in Australia, è stato utilizzato per curare la regina.

Intanto, Buckingham Palace interviene. A parlare è il medico di corte che afferma che la regina Elisabetta viene curata con farmaci tradizionali e soprattutto legali.