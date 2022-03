Amici, prepara le valigie e molla il programma: Maria prova a fermarlo a tutti i costi | VIDEO

Colpo di scena ad Amici di Maria De Filippi: un amatissimo allievo prepara le valigie e molla il programma. La moglie di Maurizio Costanzo prova a fermarlo. Ecco il video che mostra che cosa è successo nell’accademia più famosa d’Italia.

La tensione ormai è alle stelle in vista del serale e un concorrente, con grande sorpresa di tutti, ha deciso di mollare il programma. Maria De Filippi prova a fermarlo.

Amici, amatissimo concorrente prepara le valigie e molla il programma

I ragazzi stanno vivendo giornate di tensione. Il serale si avvicina sempre di più e non tutti sono riusciti ad ottenere la maglia dorata che rappresenta il pass per accedere al primetime. Per il momento, al serale sono finiti: Carola, Michele, Aisha, Serena, Albe, John Eric e Sissi.

Niente maglia dorata per Luigi, LDA e i ballerini Christian e Nunzio. Proprio uno di loro ha deciso di fare le valigie e lasciare il programma a seguito di una discussione con gli insegnanti. Maria De Filippi ha cercato di fermarlo a tutti i costi.

Chi è l’allievo che ha deciso di abbandonare il talent

Sono rimasti in pochissimi a non essere riusciti, almeno per il momento, ad ottenere l’accesso in prima serata e tra gli allievi che ancora dovranno dimostrare agli insegnanti di meritare il serale vi sono i ballerini Nunzio e Christian.

Nelle scorse ore, uno dei due ha avuto una crisi di nervi e, preso dall’ira, ha deciso di mollare il programma. Stiamo parlando di Christian. Il ballerino, dopo l’ultima esibizione che abbiamo potuto vedere nella puntata di domenica 27 febbraio, ha ricevuto critiche negative da Alessandra Celentano e Veronica Peparini che non lo ritengo sufficientemente bravo per poter accedere al serale.

Il giovane non ha ottenuto quindi la maglia dorata ed è ritornato al suo posto. Rientrato in casetta, Christian ha preso i suoi vestiti che ha messo in valigia e ha comunicato di voler lasciare la scuola.

Maria De Filippi, dalla regia è intervenuta cercando di far ragionare il ballerino. La moglie di Maurizio Costanzo ha affermato che questa decisione impulsiva gli provocherà sicuramente un pentimento.

La conduttrice lo ha invitato a prendersi un po’ di tempo per riflettere a freddo, senza rabbia e comunicare poi la sua decisione. Nonostante il giovane sembri sempre più convinto di voler abbandonare l’accademia, molto probabilmente le parole di Maria Di Filippi hanno sortito l’effetto sperato. Christian continuerà la sua corsa verso il serale?