Alex Belli, il gesto per farsi perdonare da Delia: “Ha buttato un mucchio di soldi”

Delia Duran si trova ancora all’interno del Grande Fratello Vip 6, mentre Alex Belli è fuori ad aspettarla. L’attore di Centovetrine, per farsi perdonare ha deciso di commettere un gesto davvero folle, ha speso tantissimi soldi: scopriamo di più.

Alex Belli, un personaggio amato e odiato, ma comunque rimane il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. Al momento l’ex vippone si trova fuori dalla casa di Cinecittà e per riconquistare sua moglie Delia ha deciso di fare un gesto davvero folle e costoso: scopriamo di più.

Alex Belli cosa ha fatto per riconquistare Delia Duran | Impensabile

Senza dubbio, la storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran è la più discussa del momento. Il triangolo amoroso con Soleil Sorge, ha fatto molto scalpore, ma da questa situazione, la modella venezuelana è rimasta davvero molto delusa.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato un clip a Delia Duran di suo marito nel deserto. A lei sembrava un video vecchio di una loro vacanza insieme, ma non è così.

L’uomo è “fuggito” veramente dall’Italia per volare fino a Sharm El Sheikh e per dimostrarlo ha registrato un altro video. Stavolta sott’acqua, precisamente dai fondali marini del Mar Rosso, dove ha fatto una bellissima dedica d’amore per lei. Ma sapete quanto ha speso? Non ci credereste mai.

Quanto ha speso Alex Belli per l’immersione a Sharm Sheikh? La cifra assurda

L’attore si è immerso nelle acque più tranquille e cristalline del mondo, per mandare una romantica dedica a sua moglie. Nel filmato, che ha condiviso sul suo seguitissimo profilo social, si vede lui tenere un foglio in mano con scritto:

“Non disperdere nel mare il nostro amore, Difendilo e vai avanti per la tua strada dai il peso alle parole, io sono con te per darti forza”.

Ma quanto ha speso per questo romanticissimo gesto d’amore? Secondo alcune ricerche sul web, fare delle immersioni costa davvero tanto, dato che è un’esperienza magnifica e mozzafiato.

I prezzi si aggirano intorno ai 1000 € a persona compreso alloggio, immersioni e volo. Il costo aumenta durante l’estate e può arrivare fino a 1400 € a persona sempre tutto compreso.

Sul web un utente ha scritto “Alex Belli ha buttato un mucchio di soldi per questa dedica a Delia. Servirà a riconquistarla?”. Una domanda al quale non possiamo rispondere, solo il tempo ce lo dirà.