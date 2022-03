“400 milioni per farla stare zitta”, il segreto di William custodito da Kate Middleton

By

Kate Middleton è detentrice di un terribile segreto nascosto da William che potrebbe costare al primogenito di Lady Diana ben 400 milioni.

Kate Middleton ‘ricatta’ il consorte. La duchessa di Cambridge è al corrente di informazioni che potrebbero costringere il figlio di Lady Diana a sborsare ben 400 milioni.

Kate custodisce l’orribile segreto di William

Kate e William sono una delle coppie reali più amate di sempre. Sposatisi nel 2011 con una cerimonia super lussuosa, i due sono tra le figure istituzionali inglesi più apprezzate e benvolute non soltanto dai sudditi del Regno Unito ma dai popoli di diverse nazioni del mondo.

Lei, che più volte è stata definita come l’erede di Lady Diana per il suo meraviglioso sorriso e la sua bellezza acqua e sapone, è entrata nel cuore di tutti. Si mormora, tra i corridoi di Buckingham Palace, che sia proprio la duchessa di Cambridge la preferita della Regina Elisabetta.

Sempre attenta al protocollo, mai fuori posto e perfetta nello svolgimento dei doveri di corte, è un modello istituzionale da invidiare. Lui, nonostante in passato abbia commesso qualche scivolone, si è mostrato in diverse occasioni sempre follemente innamorato della sua dolce consorte.

Eppure, anche i benvoluti William e Kate nascondono degli scheletri nell’armadio. In particolare, la duchessa di Cambridge è al corrente di un segreto di suo marito che potrebbe costargli ben 400 milioni di sterline.

Non tutto ciò che è oro, luccica e Kate Middleton lo sa bene. In più occasioni la duchessa di Cambridge si è ritrovata ad affrontare delle crisi con il marito, il principe William. Il loro matrimonio non è sempre stato tutto rose e fiori. Anche loro hanno vissuto degli alti e bassi e dei momenti piuttosto spiacevoli.

Qualche anno fa, uscì fuori la notizia che il principe William aveva tradito la dolce Kate con una delle sue migliori amiche, la marchesa Rose Hanbury. Mentre lei era in attesa del principino Louis, il primogenito di Carlo e Diana fu paparazzato in diversi locali a scambiarsi baci e coccole con la Hanbury.

Kate non ha mai proferito parola riguardo a questa questione ma fonti vicine alla famiglia reale dicono che la duchessa abbia sofferto molto. Intanto, il caporedattore del Daily Mail lancia un’indiscrezione che potrebbe sconvolgere gli equilibri della Royal Family.

Ecco cosa ha scritto sui social: “Nessuna pressione legale cancellerà il fatto che il Principe William ha avuto una relazione con Rose Hanbury. Buona serata.”.

Sempre persone vicine alla famiglia reale dicono che, dopo questa bomba, la duchessa di Cambridge sia scoppiata in un pianto a dirotto e che da qualche giorno non rivolga parola al marito, ma non è tutto.

La donna è pronta a chiedere, se questa situazione continuasse a farla soffrire o dovesse verificarsi nuovamente, un divorzio che costerà al principe ben 400 milioni di sterline. Insomma, una cifra non propriamente bassa per porre fine alle sue sofferenze matrimoniali.