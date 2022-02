Gf Vip, Signorini si scaglia contro la Selassié: la demolisce in 3 secondi

Gli scontri al Grande Fratello Vip non mancano proprio mai, nella scorsa puntata abbiamo visto Alfonso Signorini perdere completamente le staffe con una delle principesse Selassié, Clarissa: scopriamo cosa è accaduto.

Nel 44esimo appuntamento del Grande Fratello Vip, abbiamo visto Alfonso Signorini davvero furioso. Il conduttore si è scagliato pesantemente contro Clarissa Selassié, per delle affermazioni che la principessa ha fatto su Katia Ricciarelli: scopriamo cosa è accaduto.

Clarissa Selassié contro Katia Ricciarelli | E’ polemica

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha abbandonato definitivamente la casa più spiata d’Italia, perché ha perso al televoto contro Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo.

Nel corso di questi ultimi mesi, la famosa soprano è stata protagonista di varie discussioni, non sempre è andata d’accordo con gli altri concorrenti. Quando il conduttore ha annunciato la sua eliminazione, infatti, diverse persone hanno gioito, tra cui le principesse Selassié.

Entrata in studio, la cantante lirica è stata accolta dal calore del pubblico ed è stata intervistata da Alfonso Signorini, che le ha mostrato un post di Clarissa Selassié, dove la principessa ha scritto:

“Vaff******, esci brutta strega…”.

Delle parole molto offensive, che non sono affatto piaciute al conduttore e nemmeno al pubblico a casa, infatti, si è scatenata una gigante polemica. Alfonso, proprio per questo, si è scagliato contro la sorella di Jessica e Lulù: scopriamo cosa ha detto.

Alfonso Signorini asfalta Clarissa Selassié | VIDEO

Clarissa è molto attiva sui social e nell’ultimo periodo ha molto criticato Katia per gli atteggiamenti che ha avuto nei confronti delle sue sorelle, Lulù e Jessica Selassié. Il post che ha condiviso sul suo profilo Instagram, ha fatto molto scalpore e il conduttore non ha potuto far finta di niente:

“Questa è un post che mai avrei voluto vedere e voglio far capire che certe maleducazioni non possono tollerare…Ti voglio bene, ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto…”.

Clarissa, non era presente in studio per motivi personali, proprio per questo, ha risposto sui social alle parole di Alfonso Signorini, con un altro post sul suo profilo social: “Vedo che provano a strumentalizzare la mia immagine e persona, non lo permetterò mai più. È imbarazzante.”

Probabilmente nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip, ci sarà un duro confronto tra Katia e Clarissa. Le due arriveranno ad un chiarimento? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.