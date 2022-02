Chanel Totti e Cristian, le reazione della figlia sui social: è tutto un programma

Crisi fra la coppia più amata dal pubblico italiano, Francesco Totti e Ilary Blasi, le dinamiche viste da Chanel Totti e Cristian. Tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete in questi ultimi giorni sono numerose le voci di corridoio che circolano sul conto della coppia, le quali la vedono come protagonista in una presunta crisi matrimoniale. Sono molte le versioni a riguardo e pare che attualmente no vi siano delle reali conferme, nonostante questo però le voci continuano a circolare rendendo ancora più complicata la situazione. Pare infatti che la storia man mano si stia infittendo e che ogni giorno spuntino dei nuovi dettagli.

In questi ultimi gironi infatti abbiamo assistito all’uscita di innumerevoli chiacchiericci che potrebbero complicare notevolmente la situazione. In molti infatti sospettano che entrambi possano avere della conoscenze extraconiugali che potrebbero in qualche modo interferire nella loro splendida relazione.

Per via delle numerose ipotesi e del fitto chiacchiericcio il famoso ex calciatore Francesco Totti qualche giorno fa ha deciso di esprimere il proprio pensiero a riguardo tentando in tutti i modi di smentire le numerose voci che, a suo dire, sono incredibilmente false.

Chanel Totti e Cristian: ecco alcune novità sulla presunta crisi della coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti

Nonostante le sue dichiarazioni però in molti hanno continuato a sospettare, la famosa showgirl inoltre ha pubblicato un video mentre era a cena in compagnia della famiglia. In quest’ultimo appare il Pupo di Roma e la situazione è apparentemente tranquilla. Alcuni però hanno affermato che, riguardando attentamente il video in questione, si può ben notare che l’uomo non porta la fede. Nessuno ancora è quindi riuscito a comprendere con fermezza quale sia la situazione reale. A stravolgere la situazione però sono proprio i figli.

Come ben saprete i figli sono abbastanza grandi e la secondogenita ha ormai circa 15 anni e come ogni ragazza della sua età ama utilizzare i vari social. Sono numerose le piattaforme su cui vi è un suo profilo ufficiale. Sul quale infatti vi sono numerose foto che ritraggono entrambi i genitori insieme alla loro figlia.

Questo potrebbe essere un segno che, nonostante le numerose indiscrezioni, la coppia più chiacchierata del momento in realtà non vive affatto una crisi. Secondo quanto pubblicato infatti pare che la loro quotidianità non è stata affatto alterata ed anzi, tutti convivono felicemente senza riscontrare alcuna problematica. Non ci resta quindi che aspettare l’evolversi degli eventi.